Что нельзя делать на Маковея: главные запреты и традиции святого дня

Маковея, известное также как Первый Спас или Медовый Спас, - один из важных православных праздников, который имеет глубокие религиозные и народные корни. В 2025 году, согласно новому церковному календарю, праздник приходится на 1 августа. Этот день сочетает чествование памяти святых мучеников Макавеев и начало Успенского поста, а потому имеет особые традиции и строгие запреты.

Что категорически нельзя делать на Маковея и каких традиций нужно придерживаться в этот праздник, рассказывает РБК-Украина .

История и суть праздника

Религиозная основа праздника - это чествование семи святых мучеников Макавеев, их матери Соломонии и их учителя Елеазара, которые во II веке до нашей эры приняли мученическую смерть за веру в Бога.

В народной традиции праздник получил название Маковея, а также Медовый Спас - в честь освящения меда нового урожая. Именно с этого дня пасечники начинали сбор меда, а хозяйки - готовить праздничные блюда с маком.

Что нужно делать на Маковея: главные традиции

Освящение даров природы

Главная традиция этого дня - нести в церковь на освящение мед, мак и воду. Мед символизирует Божью благодать, здоровье и достаток, а мак - плодородие и защиту от злых сил.

Создание "маковейчика"

Издавна существовал обычай создавать праздничный букет, так называемый "маковейчик". В него входили маковые головки, полевые цветы (бархатцы, васильки), лекарственные травы (мята, чабрец, душица). Освященный букет считался оберегом, его хранили дома за иконами или вешали над входной дверью.

Начало Успенского поста

С 1 августа начинается двухнедельный Успенский пост. Поэтому праздничный стол должен быть постным. Традиционно готовят блюда с маком и медом: шулики, медовики, вареники.

Помощь ближним

В этот день было принято помогать нуждающимся, сиротам, раздавать милостыню. Считалось, что щедрость на Маковея принесет благословение на весь год.

Самые строгие запреты на Маковея

Тяжелый физический труд. На Маковея, как и на любой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Все домашние и огородные хлопоты лучше завершить накануне или отложить на потом. Исключением являются пчеловоды, которым разрешается собирать мед.

Ссоры и сквернословие. Этот день должен быть проведен в мире и согласии. Нельзя ссориться, ругаться, кричать и желать кому-то зла, поскольку негативная энергия, по поверьям, обязательно вернется.

Шумные развлечения и празднования. Поскольку праздник является началом Успенского поста, стоит воздержаться от шумных вечеринок, чрезмерного употребления алкоголя и шума. День лучше провести в покое, размышлениях и молитве.

Отказывать в помощи. Если к вам обратились за помощью, особенно нуждающиеся, отказывать не стоит. Считается, что отказ может принести неудачу.

Запрещенные продукты для освящения. В церковь нельзя нести скоромную пищу (мясо, молоко, яйца), а также алкоголь, деньги, украшения или другие материальные ценности. На освящение приносят только плоды земли, мед и воду.

Купание в водоемах. По народным поверьям, после Маковея вода в реках и озерах становится холоднее, и купаться в ней уже опасно.

Соблюдение этих традиций и запретов поможет провести праздник в гармонии и получить благословение на целый год.