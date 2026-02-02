ua en ru
Чтобы не отключили Starlink: как зарегистрировать терминал через "Дію" или ЦНАП

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 19:21
Чтобы не отключили Starlink: как зарегистрировать терминал через "Дію" или ЦНАП Иллюстративное фото: в Украине вводят "белый список" Starlink (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине вводят "белый список" для терминалов Starlink. Это необходимо для того, чтобы оборудование стабильно работало у украинцев, но было заблокировано для российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Инструкция для физических лиц и ФОП

Подать заявку можно офлайн через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

1. Подготовьте данные терминала:

  • KIT-номер (серийный номер на коробке);
  • UTID (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID;
  • Номер аккаунта на портале Starlink.

2. Необходимые документы:

  • Паспорт и идентификационный код (РНОКПП).

3. Обратитесь в ЦНАП:

  • Процедура безвозмездная, администратор примет заявление и внесет данные в реестр.

Важно о лимитах:

  • Без физического наличия устройства можно зарегистрировать только один терминал.
  • Если вы принесете устройства с собой для показа - до 3 терминалов на одного человека.

Инструкция для бизнеса (юридических лиц)

Для компаний процедура полностью цифровая и проходит через портал "Дія".

Как подать заявление:

  • Авторизируйтесь на портале "Дія" с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридического лица.
  • Выберите услугу "Сообщение об использовании терминалов Starlink".
  • Внесите технические данные устройств (KIT-номер, UTID, номер аккаунта).
  • Подпишите заявление КЭПом.

Лимиты для бизнеса:

  • До 10 терминалов - для обычных компаний.
  • Без ограничений - для предприятий, имеющих статус критически важных.

Зачем это нужно

В ведомстве объяснили, что создание белого списка (whitelist) является вопросом безопасности и контроля связи во время войны. Услуга заработает с 3 февраля 2026 года.

Процедура верификации относится только к гражданским пользователям и бизнесу. Для Сил обороны уже действует отдельный защищенный алгоритм. При этом в Минобороны уточнили, что военные, у которых есть Starlink, смогут зарегистрировать данные о терминале в приложении "Армия+".

Начальники связи или уполномоченные должны будут внести данные в систему DELTA.

Стоит заметить, что те терминалы, которые не будут зарегистрированы, отключат.

Такие меры ввели, поскольку россияне используют Starlink на своих беспилотниках, чтобы обходить системы РЭБ и контролировать дроны в режиме реального времени.

