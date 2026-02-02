Чтобы не отключили Starlink: как зарегистрировать терминал через "Дію" или ЦНАП
В Украине вводят "белый список" для терминалов Starlink. Это необходимо для того, чтобы оборудование стабильно работало у украинцев, но было заблокировано для российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
Инструкция для физических лиц и ФОП
Подать заявку можно офлайн через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
1. Подготовьте данные терминала:
- KIT-номер (серийный номер на коробке);
- UTID (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID;
- Номер аккаунта на портале Starlink.
2. Необходимые документы:
- Паспорт и идентификационный код (РНОКПП).
3. Обратитесь в ЦНАП:
- Процедура безвозмездная, администратор примет заявление и внесет данные в реестр.
Важно о лимитах:
- Без физического наличия устройства можно зарегистрировать только один терминал.
- Если вы принесете устройства с собой для показа - до 3 терминалов на одного человека.
Инструкция для бизнеса (юридических лиц)
Для компаний процедура полностью цифровая и проходит через портал "Дія".
Как подать заявление:
- Авторизируйтесь на портале "Дія" с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридического лица.
- Выберите услугу "Сообщение об использовании терминалов Starlink".
- Внесите технические данные устройств (KIT-номер, UTID, номер аккаунта).
- Подпишите заявление КЭПом.
Лимиты для бизнеса:
- До 10 терминалов - для обычных компаний.
- Без ограничений - для предприятий, имеющих статус критически важных.
Зачем это нужно
В ведомстве объяснили, что создание белого списка (whitelist) является вопросом безопасности и контроля связи во время войны. Услуга заработает с 3 февраля 2026 года.
Процедура верификации относится только к гражданским пользователям и бизнесу. Для Сил обороны уже действует отдельный защищенный алгоритм. При этом в Минобороны уточнили, что военные, у которых есть Starlink, смогут зарегистрировать данные о терминале в приложении "Армия+".
Начальники связи или уполномоченные должны будут внести данные в систему DELTA.
Стоит заметить, что те терминалы, которые не будут зарегистрированы, отключат.
Такие меры ввели, поскольку россияне используют Starlink на своих беспилотниках, чтобы обходить системы РЭБ и контролировать дроны в режиме реального времени.