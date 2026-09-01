Не только Рождество Богородицы и Воздвижение: главные праздники сентября по календарю ПЦУ

Сентябрь несет украинцам ряд больших церковных праздников и памятных дат. В ПЦУ объяснили, какие дни первого месяца осени - особенно важны для верующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Украинцам напомнили, что с началом календарной осени пришел "традиционно" и "новый литургический год" или же "церковное новолетие".
Кроме того, на 1 сентября приходится Собор Винницких святых.
2 сентября - день памяти преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
6 сентября - воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонах (Колосах).
8 сентября отмечается великий двунадесятый праздник - Рождество Пресвятой Богородицы.
В ПЦУ рассказали, что он "почитает событие, которое является началом нашего спасения, предвестием событий Евангелия", ведь с него начинается:
На следующий день, 9 сентября, верующие чтят память родителей Девы Марии - праведных Богоотцов Иоакима и Анны.
В ПЦУ отметили, что они являются:
"Поэтому в день их памяти Православная Церковь Украины во всех храмах после Божественной литургии будет совершать Молебен за семью", - напомнили украинцам.
14 сентября - двунадесятый праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, напоминающий о двух важных событиях:
Во второй половине сентября среди выдающихся церковных памятных дат следующие:
Завершается этот месяц:
В то же время в ПЦУ подчеркнули, что не прерываются в храмах молитвы:
"Просим у Господа милости и благословения, душевной стойкости и сил достойно выдержать и пройти все испытания во время этой жестокой войны! Боже Великий, Единый, нам Украину храни", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно почитать иконы в храмах ПЦУ и чего делать не стоит.
Кроме того, мы объясняли, что такое грех (и как не превратить его в "смертный") и как просить благословения у священника.
Читайте также, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм.