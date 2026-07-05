Не только поступки. ПЦУ объяснила, что такое грех и как не превратить его в "смертный"

Понятие "грех" часто воспринимается как нечто далекое или исключительно масштабное. Однако в реальности "смертный" грех может быть гораздо ближе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Главное: Определение : грех - это "промах" или "ошибка", которая отдаляет человека от Бога, проявляясь не только в действиях, но и в мыслях или намерениях.

: грех - это "промах" или "ошибка", которая отдаляет человека от Бога, проявляясь не только в действиях, но и в мыслях или намерениях. "Мера" тяжести : всякий грех является преступлением перед Богом, но "меру" его тяжести чаще всего устанавливает человек (сам для себя).

: всякий грех является преступлением перед Богом, но "меру" его тяжести чаще всего устанавливает человек (сам для себя). "Малые" грехи : опасны тем, что человек "по привычке" перестает их замечать, мирится с ними и накапливает такие проступки.

: опасны тем, что человек "по привычке" перестает их замечать, мирится с ними и накапливает такие проступки. Самые большие грехи : особо тяжкими Церковь считает хулу на Духа Святого, убийство и самоубийство, а также гордыню ("родоначальницу" всех других грехов).

: особо тяжкими Церковь считает хулу на Духа Святого, убийство и самоубийство, а также гордыню ("родоначальницу" всех других грехов). Природа гордыни : эгоистичная замкнутость на себе и подмена веры в Бога верой в собственные силы, которая делает человека "противником Господа".

: эгоистичная замкнутость на себе и подмена веры в Бога верой в собственные силы, которая делает человека "противником Господа". Покаяние: любой нераскаянный на протяжении жизни грех становится "смертным", однако искреннее раскаяние открывает путь к исправлению.

Что на самом деле считается грехом

Украинцам напомнили, что слово "грех" (по-гречески "ἁμαρτία" - амартиа) буквально означает "непопадание в цель, промах, ошибка".

Следовательно, грех является ложным проявлением человеческих возможностей, которое:

не соответствует цели существования человека;

противоречит его предназначению как творения Божия (стремиться к богопознанию, совершенству и единению с Господом).

Согласно информации ПЦУ, грех - это не только действие.

То есть греховными могут быть даже:

намерение;

мысль;

желание;

помысел;

бездействие.

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Можно ли определить "меру" тяжести греха

По данным ПЦУ, любой грех:

отдаляет человека от Бога;

приближает его к смерти духовной и вечной муке.

"Всякий грех есть преступление перед Богом: "Всякий, делающий грех, совершает и беззаконие; и грех есть беззаконие", - напомнили украинцам.

В то же время отмечается, что "меру" тяжести греха чаще всего устанавливает человек - сам для себя.

Хотя многие грехи людям кажутся незначительными.

"В силу того, что они с ними просто свыклись, не замечают, скрывают, оправдывают, сравнивают с другими, чужими грехами, которые нередко кажутся значительно "большими", чем собственные", - объяснили в ПЦУ.

Чем опасны "малые" грехи

"Когда мы говорим о том, что есть грехи самые большие, то, очевидно, имеем в виду, что есть и грехи маленькие, незначительные, мелкие", - отметили в ПЦУ.

Подчеркивается при этом, что такие "малые" грехи - очень опасны.

Это объясняется тем, что "не стремясь с ними бороться, не видя опасности", человек склонен:

мириться с ними и сосуществовать;

повторять их, накапливать и укоренять.

Какой грех можно считать самым большим (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Какие грехи являются тяжкими

Исходя из слов Иисуса Христа в Священном Писании, "всякий грех и хула простятся людям, но на Духа хула не простится людям... Ни в этой жизни, ни в будущей".

Следовательно, не простится человеку такой грех, как "хула на Духа Святого":

богохульство;

упорное сопротивление Богу;

отвержение благодати Святого Духа.

Среди тяжких грехов в ПЦУ упомянули также самоубийство (чаще всего вызванное неверием, духовной пустотой, отчаянием, унынием).

"Добровольное лишение себя жизни всегда воспринималось как тяжелый грех, который Церковь на земле уже не может отпустить (ибо всякий грех отпускается только при покаянии)", - объяснили украинцам.

Ведь самоубийство - совершено обдуманно и сознательно, а не в состоянии безумия.

Таким же тяжким грехом Церковь признает убийство - "отнятие жизни у другого".

"Но если убийца забирает жизнь другого, то самоубийца лишает жизни не только тело, но и губит свою душу", - сообщили в ПЦУ.

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Почему гордыня - родоначальница всех грехов

Другим тяжким грехом считается гордыня, тщеславие.

"Она коварная и самая опасная из всех страстей, проявляется как эгоистическая замкнутость на себе, на собственных желаниях и на силе их осуществить", - констатировали в ПЦУ.

Уточняется, что гордыня является родоначальницей всех грехов, поскольку именно она самого высокого из ангелов превратила в сатану.

"Из-за его гордыни и желания быть богом без Бога - грех и зло вошли в мир", - напомнили верующим.

Следовательно, гордыня - это:

измена Божьей любви;

отказ от мира с Богом;

подмена Бога идолами и другими предметами обожествления.

Так, вера в Бога подменяется верой в самого себя, учение Божие - своими суждениями, а правда Божья - собственной ситуативной оценкой, пониманием, взглядами.

При этом гордыня "хорошо маскируется, вызывает чувство недооцененности, жалости к себе, побуждает к самоутверждению".

"Человек, пораженный гордыней, часто оправдывает пути достижения своей цели любыми средствами, он отбеливает свои грехи, поступки и методы. Гордый человек - противник Богу, соучастник дьявола. И потому гордыня тоже является большим грехом", - разъяснили в ПЦУ.

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Когда грех считается "смертным"

Украинцам напомнили, что "святые отцы обращали особое внимание на духовные последствия грехов".

Так, христианство считает смерть души страшнее телесной смерти, ведь предполагает вечные страдания без возможности:

спасение;

благой жизни вечной.

"В этом смысле те грехи, которые, при отсутствии подлинного раскаяния и исправления, ведут человеческую душу к вечной гибели, самые тяжелые", - отметили в ПЦУ.

Отсюда следует, что "нераскаянный грех - смертный грех".

"В целом, всякий грех опасен, потому что ведет к удалению от Бога, к рабству зла. Поэтому всякого греха следует остерегаться и быть духовно трезвыми и бдительными, чтобы не допускать их", - констатировали в ПЦУ.

Отмечается одновременно, что когда "человек оступился и упал, то следует подниматься, исправляться, идти навстречу Богу, имея в сердце раскаяние и желание исправить совершенное зло".

"И Господь не отвергнет нас. Бог простит и поможет восстановиться, если мы будем каяться искренне и исправляться через деятельное изменение своей жизни", - подытожили в ПЦУ.