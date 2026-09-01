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Не тільки Різдво Богородиці й Воздвиження: головні свята вересня за календарем ПЦУ

14:28 01.09.2026 Вт
3 хв
Коли українцям обов'язково треба помолитись за сім'ю?
aimg Ірина Костенко
У вересні - чимало важливих для вірян ПЦУ дат (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Вересень несе українцям низку великих церковних свят і пам'ятних дат. У ПЦУ пояснили, які дні першого місяця осені - особливо важливі для вірян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Найважливіші дні вересня за календарем ПЦУ

Українцям нагадали, що з початком календарної осені прийшов "традиційно" і "новий літургійний рік" або ж "церковне новоліття".

Крім того, на 1 вересня припадає Собор Вінницьких святих.

2 вересня - день вшанування пам'яті преподобних Антонія та Феодосія Києво-Печерських.

6 вересня - спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах (Колосах).

8 вересня відзначається велике дванадесяте свято - Різдво Пресвятої Богородиці.

У ПЦУ розповіли, що воно "вшановує подію, яка є початком нашого спасіння, передвістям подій Євангелія", адже з неї починається:

  • історія втілення Бога;
  • довершення визволення людства від гріха та смерті.
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Наступного дня, 9 вересня, віряни вшановують пам'ять батьків Діви Марії - праведних Богоотців Іоакима та Анни.

У ПЦУ зауважили, що вони є:

  • прикладом для кожної християнської сім'ї;
  • прикладом взаємної поваги та підтримки, надії на Бога.

"Тому в день їхньої пам'яті Православна Церква України в усіх храмах після Божественної літургії звершуватиме Молебень за сім'ю", - нагадали українцям.

14 вересня - дванадесяте свято Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього, яке нагадує про дві важливі події:

  • чудесне віднайдення Хреста Господнього в IV столітті;
  • його повернення із полону в Персії у VII столітті.

Найважливіші дні вересня 2026 року за церковним календарем (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

У другій половині вересня серед визначних церковних пам'ятних дат такі:

  • 17 вересня - день пам'яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії;
  • 20 вересня - день пам'яті мучеників Михаїла, князя Чернігівського, та боярина його Федора;
  • 23 вересня - Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана;
  • 24 вересня - день пам'яті преподобного Феодосія Манявського;
  • 26 вересня - день пам'яті апостола і євангелиста Іоана Богослова.
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Завершується цей місяць:

  • Собором преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах спочивають - 28 вересня;
  • днем пам'яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського та всієї Руси - 30 вересня.

Водночас у ПЦУ наголосили, що не перериваються у храмах молитви:

  • за стражденний український народ;
  • за наших хоробрих воїнів, захисників-героїв.

"Просімо у Господа милості і благословення, душевної стійкості і сил гідно витримати та пройти всі випробування під час цієї жорстокої війни! Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни", - підсумували у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно вшановувати ікони у храмах ПЦУ й чого робити не варто.

Крім того, ми пояснювали, що таке гріх (і як не перетворити його на "смертний") та як просити благословення у священника.

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