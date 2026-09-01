Не только Рождество Богородицы и Воздвижение: главные праздники сентября по календарю ПЦУ
Сентябрь несет украинцам ряд больших церковных праздников и памятных дат. В ПЦУ объяснили, какие дни первого месяца осени - особенно важны для верующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Самые важные дни сентября по календарю ПЦУ
Украинцам напомнили, что с началом календарной осени пришел "традиционно" и "новый литургический год" или же "церковное новолетие".
Кроме того, на 1 сентября приходится Собор Винницких святых.
2 сентября - день памяти преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
6 сентября - воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонах (Колосах).
8 сентября отмечается великий двунадесятый праздник - Рождество Пресвятой Богородицы.
В ПЦУ рассказали, что он "почитает событие, которое является началом нашего спасения, предвестием событий Евангелия", ведь с него начинается:
- история воплощения Бога;
- довершение освобождения человечества от греха и смерти.
На следующий день, 9 сентября, верующие чтят память родителей Девы Марии - праведных Богоотцов Иоакима и Анны.
В ПЦУ отметили, что они являются:
- примером для каждой христианской семьи;
- примером взаимного уважения и поддержки, надежды на Бога.
"Поэтому в день их памяти Православная Церковь Украины во всех храмах после Божественной литургии будет совершать Молебен за семью", - напомнили украинцам.
14 сентября - двунадесятый праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, напоминающий о двух важных событиях:
- чудесном обретении Креста Господня в IV веке;
- его возвращении из плена в Персии в VII веке.
Самые важные дни сентября 2026 года по церковному календарю (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Во второй половине сентября среди выдающихся церковных памятных дат следующие:
- 17 сентября - день памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии;
- 20 сентября - день памяти мучеников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Федора;
- 23 сентября - Зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоана;
- 24 сентября - день памяти преподобного Феодосия Манявского;
- 26 сентября - день памяти апостола и евангелиста Иоана Богослова.
Завершается этот месяц:
- Собором преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих - 28 сентября;
- днем памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси - 30 сентября.
В то же время в ПЦУ подчеркнули, что не прерываются в храмах молитвы:
- за страждущий украинский народ;
- за наших храбрых воинов, защитников-героев.
"Просим у Господа милости и благословения, душевной стойкости и сил достойно выдержать и пройти все испытания во время этой жестокой войны! Боже Великий, Единый, нам Украину храни", - подытожили в ПЦУ.
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