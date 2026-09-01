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Не только Рождество Богородицы и Воздвижение: главные праздники сентября по календарю ПЦУ

14:28 01.09.2026 Вт
3 мин
Когда украинцам обязательно нужно помолиться за семью?
aimg Ирина Костенко
Не только Рождество Богородицы и Воздвижение: главные праздники сентября по календарю ПЦУ В сентябре - немало важных для верующих ПЦУ дат (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Сентябрь несет украинцам ряд больших церковных праздников и памятных дат. В ПЦУ объяснили, какие дни первого месяца осени - особенно важны для верующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Самые важные дни сентября по календарю ПЦУ

Украинцам напомнили, что с началом календарной осени пришел "традиционно" и "новый литургический год" или же "церковное новолетие".

Кроме того, на 1 сентября приходится Собор Винницких святых.

2 сентября - день памяти преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

6 сентября - воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонах (Колосах).

8 сентября отмечается великий двунадесятый праздник - Рождество Пресвятой Богородицы.

В ПЦУ рассказали, что он "почитает событие, которое является началом нашего спасения, предвестием событий Евангелия", ведь с него начинается:

  • история воплощения Бога;
  • довершение освобождения человечества от греха и смерти.
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На следующий день, 9 сентября, верующие чтят память родителей Девы Марии - праведных Богоотцов Иоакима и Анны.

В ПЦУ отметили, что они являются:

  • примером для каждой христианской семьи;
  • примером взаимного уважения и поддержки, надежды на Бога.

"Поэтому в день их памяти Православная Церковь Украины во всех храмах после Божественной литургии будет совершать Молебен за семью", - напомнили украинцам.

14 сентября - двунадесятый праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, напоминающий о двух важных событиях:

  • чудесном обретении Креста Господня в IV веке;
  • его возвращении из плена в Персии в VII веке.

Не только Рождество Богородицы и Воздвижение: главные праздники сентября по календарю ПЦУСамые важные дни сентября 2026 года по церковному календарю (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Во второй половине сентября среди выдающихся церковных памятных дат следующие:

  • 17 сентября - день памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии;
  • 20 сентября - день памяти мучеников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Федора;
  • 23 сентября - Зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоана;
  • 24 сентября - день памяти преподобного Феодосия Манявского;
  • 26 сентября - день памяти апостола и евангелиста Иоана Богослова.
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Завершается этот месяц:

  • Собором преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих - 28 сентября;
  • днем памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси - 30 сентября.

В то же время в ПЦУ подчеркнули, что не прерываются в храмах молитвы:

  • за страждущий украинский народ;
  • за наших храбрых воинов, защитников-героев.

"Просим у Господа милости и благословения, душевной стойкости и сил достойно выдержать и пройти все испытания во время этой жестокой войны! Боже Великий, Единый, нам Украину храни", - подытожили в ПЦУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно почитать иконы в храмах ПЦУ и чего делать не стоит.

Кроме того, мы объясняли, что такое грех (и как не превратить его в "смертный") и как просить благословения у священника.

Читайте также, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм.

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