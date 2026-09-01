Не тільки Різдво Богородиці й Воздвиження: головні свята вересня за календарем ПЦУ

Вересень несе українцям низку великих церковних свят і пам'ятних дат. У ПЦУ пояснили, які дні першого місяця осені - особливо важливі для вірян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Найважливіші дні вересня за календарем ПЦУ

Українцям нагадали, що з початком календарної осені прийшов "традиційно" і "новий літургійний рік" або ж "церковне новоліття".

Крім того, на 1 вересня припадає Собор Вінницьких святих.

2 вересня - день вшанування пам'яті преподобних Антонія та Феодосія Києво-Печерських.

6 вересня - спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах (Колосах).

8 вересня відзначається велике дванадесяте свято - Різдво Пресвятої Богородиці.

У ПЦУ розповіли, що воно "вшановує подію, яка є початком нашого спасіння, передвістям подій Євангелія", адже з неї починається:

історія втілення Бога;

довершення визволення людства від гріха та смерті.

Наступного дня, 9 вересня, віряни вшановують пам'ять батьків Діви Марії - праведних Богоотців Іоакима та Анни.

У ПЦУ зауважили, що вони є:

прикладом для кожної християнської сім'ї;

прикладом взаємної поваги та підтримки, надії на Бога.

"Тому в день їхньої пам'яті Православна Церква України в усіх храмах після Божественної літургії звершуватиме Молебень за сім'ю", - нагадали українцям.

14 вересня - дванадесяте свято Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього, яке нагадує про дві важливі події:

чудесне віднайдення Хреста Господнього в IV столітті;

його повернення із полону в Персії у VII столітті.

Найважливіші дні вересня 2026 року за церковним календарем (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

У другій половині вересня серед визначних церковних пам'ятних дат такі:

17 вересня - день пам'яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії;

- день пам'яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії; 20 вересня - день пам'яті мучеників Михаїла, князя Чернігівського, та боярина його Федора;

- день пам'яті мучеників Михаїла, князя Чернігівського, та боярина його Федора; 23 вересня - Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана;

- Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана; 24 вересня - день пам'яті преподобного Феодосія Манявського;

- день пам'яті преподобного Феодосія Манявського; 26 вересня - день пам'яті апостола і євангелиста Іоана Богослова.

Завершується цей місяць:

Собором преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах спочивають - 28 вересня;

днем пам'яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського та всієї Руси - 30 вересня.

Водночас у ПЦУ наголосили, що не перериваються у храмах молитви:

за стражденний український народ;

за наших хоробрих воїнів, захисників-героїв.

"Просімо у Господа милості і благословення, душевної стійкості і сил гідно витримати та пройти всі випробування під час цієї жорстокої війни! Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни", - підсумували у ПЦУ.