Не тільки Різдво Богородиці й Воздвиження: головні свята вересня за календарем ПЦУ
Вересень несе українцям низку великих церковних свят і пам'ятних дат. У ПЦУ пояснили, які дні першого місяця осені - особливо важливі для вірян.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
Найважливіші дні вересня за календарем ПЦУ
Українцям нагадали, що з початком календарної осені прийшов "традиційно" і "новий літургійний рік" або ж "церковне новоліття".
Крім того, на 1 вересня припадає Собор Вінницьких святих.
2 вересня - день вшанування пам'яті преподобних Антонія та Феодосія Києво-Печерських.
6 вересня - спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах (Колосах).
8 вересня відзначається велике дванадесяте свято - Різдво Пресвятої Богородиці.
У ПЦУ розповіли, що воно "вшановує подію, яка є початком нашого спасіння, передвістям подій Євангелія", адже з неї починається:
- історія втілення Бога;
- довершення визволення людства від гріха та смерті.
Наступного дня, 9 вересня, віряни вшановують пам'ять батьків Діви Марії - праведних Богоотців Іоакима та Анни.
У ПЦУ зауважили, що вони є:
- прикладом для кожної християнської сім'ї;
- прикладом взаємної поваги та підтримки, надії на Бога.
"Тому в день їхньої пам'яті Православна Церква України в усіх храмах після Божественної літургії звершуватиме Молебень за сім'ю", - нагадали українцям.
14 вересня - дванадесяте свято Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього, яке нагадує про дві важливі події:
- чудесне віднайдення Хреста Господнього в IV столітті;
- його повернення із полону в Персії у VII столітті.
Найважливіші дні вересня 2026 року за церковним календарем (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
У другій половині вересня серед визначних церковних пам'ятних дат такі:
- 17 вересня - день пам'яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії;
- 20 вересня - день пам'яті мучеників Михаїла, князя Чернігівського, та боярина його Федора;
- 23 вересня - Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана;
- 24 вересня - день пам'яті преподобного Феодосія Манявського;
- 26 вересня - день пам'яті апостола і євангелиста Іоана Богослова.
Завершується цей місяць:
- Собором преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах спочивають - 28 вересня;
- днем пам'яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського та всієї Руси - 30 вересня.
Водночас у ПЦУ наголосили, що не перериваються у храмах молитви:
- за стражденний український народ;
- за наших хоробрих воїнів, захисників-героїв.
"Просімо у Господа милості і благословення, душевної стійкості і сил гідно витримати та пройти всі випробування під час цієї жорстокої війни! Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни", - підсумували у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно вшановувати ікони у храмах ПЦУ й чого робити не варто.
Крім того, ми пояснювали, що таке гріх (і як не перетворити його на "смертний") та як просити благословення у священника.
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