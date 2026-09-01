ua en ru
Вт, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Не тільки Різдво Богородиці й Воздвиження: головні свята вересня за календарем ПЦУ

14:28 01.09.2026 Вт
3 хв
Коли українцям обов'язково треба помолитись за сім'ю?
aimg Ірина Костенко
Не тільки Різдво Богородиці й Воздвиження: головні свята вересня за календарем ПЦУ У вересні - чимало важливих для вірян ПЦУ дат (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Вересень несе українцям низку великих церковних свят і пам'ятних дат. У ПЦУ пояснили, які дні першого місяця осені - особливо важливі для вірян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Найважливіші дні вересня за календарем ПЦУ

Українцям нагадали, що з початком календарної осені прийшов "традиційно" і "новий літургійний рік" або ж "церковне новоліття".

Крім того, на 1 вересня припадає Собор Вінницьких святих.

2 вересня - день вшанування пам'яті преподобних Антонія та Феодосія Києво-Печерських.

6 вересня - спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах (Колосах).

8 вересня відзначається велике дванадесяте свято - Різдво Пресвятої Богородиці.

У ПЦУ розповіли, що воно "вшановує подію, яка є початком нашого спасіння, передвістям подій Євангелія", адже з неї починається:

  • історія втілення Бога;
  • довершення визволення людства від гріха та смерті.
Читайте також: У вересні, чи ні? Священник пояснив, коли насправді починається новий церковний рік

Наступного дня, 9 вересня, віряни вшановують пам'ять батьків Діви Марії - праведних Богоотців Іоакима та Анни.

У ПЦУ зауважили, що вони є:

  • прикладом для кожної християнської сім'ї;
  • прикладом взаємної поваги та підтримки, надії на Бога.

"Тому в день їхньої пам'яті Православна Церква України в усіх храмах після Божественної літургії звершуватиме Молебень за сім'ю", - нагадали українцям.

14 вересня - дванадесяте свято Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього, яке нагадує про дві важливі події:

  • чудесне віднайдення Хреста Господнього в IV столітті;
  • його повернення із полону в Персії у VII столітті.

Не тільки Різдво Богородиці й Воздвиження: головні свята вересня за календарем ПЦУНайважливіші дні вересня 2026 року за церковним календарем (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

У другій половині вересня серед визначних церковних пам'ятних дат такі:

  • 17 вересня - день пам'яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії;
  • 20 вересня - день пам'яті мучеників Михаїла, князя Чернігівського, та боярина його Федора;
  • 23 вересня - Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана;
  • 24 вересня - день пам'яті преподобного Феодосія Манявського;
  • 26 вересня - день пам'яті апостола і євангелиста Іоана Богослова.
Читайте також: Гріх або міф? ПЦУ пояснила, чи можна розпочинати нові справи у великі свята

Завершується цей місяць:

  • Собором преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах спочивають - 28 вересня;
  • днем пам'яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського та всієї Руси - 30 вересня.

Водночас у ПЦУ наголосили, що не перериваються у храмах молитви:

  • за стражденний український народ;
  • за наших хоробрих воїнів, захисників-героїв.

"Просімо у Господа милості і благословення, душевної стійкості і сил гідно витримати та пройти всі випробування під час цієї жорстокої війни! Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни", - підсумували у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно вшановувати ікони у храмах ПЦУ й чого робити не варто.

Крім того, ми пояснювали, що таке гріх (і як не перетворити його на "смертний") та як просити благословення у священника.

Читайте також, чи може онлайн-трансляція замінити похід до храму.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПЦУ Різдво Богородиці ритуалы Церковний календар Свята Традиції Священики Вірування
Новини
У Києві спалахнула 16-поверхівка через ранкову атаку дронів (фото)
У Києві спалахнула 16-поверхівка через ранкову атаку дронів (фото)
Аналітика
ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році
Анна Рижукредактор РБК-Україна ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році