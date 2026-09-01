В Киеве горит 16-этажка из-за утренней атаки дронов
В Киеве после утренней атаки дронами горит многоэтажка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Как стало известно, российский дрон попал в 16-этажное здание.
"В Подольском районе возгорание в 16-этажном доме на уровне 14-15 этажей. Экстренные службы направляются на место", - заявил он.
Относительно пострадавших информации пока нет.
Россияне еще ночью атакуют Киев и область дронами и ракетами.
Под атакой находились разные районы Киевской области, а также столица в частности. В столице ночью погибли восемь человек. Среди них - шестеро находившихся в депо работников "Укрзализныци".
Также погибли и в Киевской области, где враг атаковал инфраструктуру.
Ночью под обстрелы попала и Одесса и область. Целили в энергетику. Параллельно враг атаковал Сумщину, Днепропетровщину и другие области Украины.