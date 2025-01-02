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Не только Покровск. Эксперт спрогнозировал цели наступательной кампании РФ на весну-лето

Киев, Четверг 02 января 2025 21:26
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Не только Покровск. Эксперт спрогнозировал цели наступательной кампании РФ на весну-лето Иллюстративное фото: россияне готовят плацдармы для наступления на востоке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владислав Селезнев

Российские оккупанты весной и летом этого года могут попытаться начать продвижение в сторону агломерации Славянска и Краматорска. Они хотят подготовить для этого плацдарм.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Он обратил внимание, что последнее время россияне усилили давление на украинских защитников на Лиманском направлении. Это может свидетельствовать о том, что там враг пытается сформировать плацдарм для дальнейшего наступления.

"Думаю, в рамках наступательной кампании весны и лета 2025 с целью давления на агломерацию Славянска и Краматорска", - уточнил Селезнев.

Поэтому, по его словам, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов недавно заявил о подготовке Изюма и Балаклеи к круговой обороне - в такой ситуации в зоне риска окажутся именно эти населенные пункты.

Селезнев считает, что для эффективных действий во время наступательной операции россияне будут формировать по меньшей мере три плацдарма.

"Первый - это с северо-востока Лиманское направление через Изюм. Второе направление - от Часового Яра и Торецка, и третье направление - с района Константиновки", - добавил он.

Поэтому, как отметил эксперт, Украина должна учитывать это, оценивая оперативные возможности врага в контексте будущей наступательной операции.

Бои за Покровск

Напомним, россияне продолжают попытки наступления в районе Покровска.

Как отмечал сегодня, 2 января, спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, боев в самом Покровсе нет. Но россияне пытаются обойти город.

Детальнее об актуальной ситуации на фронте - в материале РБК-Украина.

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