Не тільки Покровськ. Експерт спрогнозував цілі наступальної кампанії РФ на весну-літо

Російські окупанти навесні і влітку цього року можуть спробувати почати просування в бік агломерації Слов'янська і Краматорська. Вони хочуть підготувати для цього плацдарм.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Він звернув увагу, що останнім часом росіяни посилили тиск на українських захисників на Лиманському напрямку. Це може свідчити про те, що там ворог намагається сформувати плацдарм для подальшого наступу.

"Думаю, у рамках наступальної кампанії весни та літа 2025 року з метою тиску на агломерацію Слов'янська та Краматорська", - уточнив Селезньов.

Тому, за його словами, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов нещодавно заявив про підготовку Ізюма і Балаклії до кругової оборони - у такій ситуації в зоні ризику опиняться саме ці населені пункти.

Селезньов вважає, що для ефективних дій під час наступальної операції росіяни формуватимуть щонайменше три плацдарми.

"Перший - це з північного сходу Лиманський напрямок через Ізюм. Другий напрямок - від Часового Яру і Торецька, і третій напрямок - з району Костянтинівки", - додав він.

Тож, як зазначив експерт, Україна має враховувати це, оцінюючи оперативні можливості ворога в контексті майбутньої наступальної операції.