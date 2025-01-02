Зона риска. Реальна ли угроза для Покровска и почему к обороне готовят Изюм и Балаклею

Российские войска стремятся расширить контроль на Донбассе. Они близки к полному захвату Курахово, подбираются к Покровску и Великой Новоселке, а также, вероятно, формируют задел для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

О ситуации на начало 2025 года, как будут развиваться события на фронте, в том числе в Курской области, - в обзоре РБК-Украина .

Содержание

Что происходит в Курахово и под Великой Новоселкой

Прямо сейчас российская армия сжимает кольцо вокруг Великой Новоселки, которая находится в районе административных границ Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Оккупанты перерезали дорогу на север возле Нового Комара и с юга вплотную подошли к высотам возле Нескучного и Времьевки.

Захват Великой Новоселки откроет противнику возможность наступать в том числе в сторону Днепропетровской области. Как отметил спикер 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Богдан Петренко, для этому ему придется приложить огромные усилия. С учетом, что украинские удары замедляют продвижение, разбивая личный состав на этапе подвоза и высадки.

Фото: Великая Новоселка близка к окружению и скоро может начаться штурм этого райцентра в Донецкой области (deepstatemap.live)

Тем не менее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко полагает, что штурм Великой Новоселки может начаться в ближайшее время с восточного и юго-восточного направлений. "Но это очень трудно будет сделать, поскольку поселок перерезают реки, а это естественные преграды, которые создадут россиянам проблемы", - объяснил он РБК-Украина.

Задача россиян - как можно скорее выйти за пределы Донецкой области. Не для того, чтобы наступать на Днепр или развернуть какую-то большую кампанию, а чтобы создать паническую волну и продемонстрировать в первую очередь будущему президенту США Дональду Трампу, что якобы могут наступать дальше, считает собеседник.

На северо-восток от Великой Новоселки они продвигаются в Курахово. С осени противник пытался окружить город двумя группировками со стороны Селидово и Угледара, но Силы обороны до сих пор контролируют дорогу, по которой снабжаются остатки кураховского гарнизона. На конец декабря были захвачены центральная часть и район многоэтажек, а украинские войска оттеснили в промзону.

Фото: судя по картам, город Курахово практически полнсотью захвачен (deepstatemap.live)

На днях "Z-паблики" сообщили о якобы захвате промзоны и показали видео с российским флагом. Что именно там происходит, верифицированной информации в открытых источниках нет. Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев предлагает рассматривать кураховскую историю сквозь призму арьергардных боев. То есть украинских ударов с целью отхода на подготовленные позиции.

"Сколько продержится оборона сложно прогнозировать. Но после Курахово, очевидно, враг будет двигаться на запад, чтобы реализовать хотя бы часть плана Владимира Путина по выходу на административные границы Донецкой области. Хотя админграница не станет какой-то, контрольной точкой, движение не остановится, пока Силы обороны сами его не остановят", - отметил он.

Коваленко обращает внимание на то, что падение кураховской промзоны - это не вопрос нескольких дней и может затянуться, там россиян еще ждут изнурительные бои. Поскольку в промзоне не только тепловая электростанция (ТЭС), а еще механический завод, и вообще это крупный комплекс с большим количеством зданий. "Но в целом для них очень важно закрыть Кураховский выступ. Из-за него они не могут начать полноценное наступление на Покровск", - добавил он.

Есть ли угроза окружения Покровска и куда еще начнет бить РФ

В декабре противник перерезал трассу к югу от Покровска и прощупывал возможность атаковать напрямую. Но Силы обороны навязали бои в районе села Шевченко и вынудили отказаться от первоначального замысла. "Еще неделю назад казалось, что враг находится на раздорожье. Было неясно, начнет ли атаковать в лоб, как он сделал с Селидово, либо попытается реализовать тактику оперативного окружения", - говорит Владислав Селезнев.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что немедленный штурм Покровска уже не входит в срочные планы российского командования. По их мнению, Путин мог дать указание отложить операцию и сосредоточиться на продвижении на открытой местности через небольшие села.

Фото: оккупанты выравнивают южный фронт и пока не могут присутпить к полноценной битве за Покровск (deepstatemap.live)

Сейчас оккупанты формируют статическую линию боевого столкновения от Шевченко до Красного Яра и уже четко просматривается тактика фланговых окружений. Как заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, они пытаются охватить Покровск через соседние села и поселки, пытаются проникать группами, накапливать силы и бить так, чтобы обойти город.

Это нужно, чтобы разрушить логистику покровского гарнизона по трассам 0406 и М-30, которые ведут в Днепропетровскою область, объясняет Александр Коваленко.

"Конечно, у командования РФ есть навязчивая идея окружить Покровск. Но им не хватит ресурса. Для того, чтобы окружить Покровск, нужна группировка на 100-150 тысяч человек только на этом направлении. А сейчас всего на Покровском и Кураховском направлениях сосредоточено до 100 тысяч. Поэтому российские планы пока точно не реализуемы", - отметил он.

Сложная ситуация в Торецке и Часовом Яру, где уже несколько недель ведутся бои в городской застройке. Часов Яр - основные боестолкновения идут вдоль канала Северский Донец - Донбасс, приоритет на захвате завода огнеупорных материалов. Бои в Торецке идут на встречных курсах. Силы обороны утверждают, что ситуация под контролем, хотя и признают, что в результате недавних штурмов потеряны некоторые позиции.

С учетом, что за последнее время значительно усилилось давление на северо-востоке Донецкой области, россияне попытаются сформировать плацдармы для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. По мнению Селезнева, их будет по меньшей мере три - со стороны Часового Яра, Константиновки и с Лиманского направления. И, скорее всего, противник рассчитывает приступить к этой операции в рамках весенне-летней кампании 2025 года.

Почему к круговой обороне готовят Изюм и Балаклею

Напряженная ситуация и в Харьковской области. В северной части россияне штурмуют район Волчанска, обстреливают позиции, бросают КАБы и работают диверсионными группами. Силы обороны сдерживают натиск и не дают развернуться для движения на Купянск.

Севернее Купянска противник форсировал реку Оскол возле Масютовки и расширяет плацдарм на западном берегу. Этот район насыщается вражеской пехотой, которая закрепляется и постепенно продвигается в крупном поселке Двуречная.

Попытки перебросить личный состав на лодках фиксируются постоянно, рассказал спикер 116-й отдельной механизированной бригады Андрей Рубцов. "Мы наблюдаем попытки врага переправляться через реку Оскол. Для этого он применяет надувные лодки, но учитывая то, что наши пилоты БПЛА активно работают, эти попытки остаются неудачными", - отметил он.

Южнее россияне пробились к Осколу в районе Кругляковки, но застряли в попытке двигаться сразу в двух направлениях - на Купянск и Боровую. Тем не менее угрозы есть и начальник областной ОВА Олег Синегубов сообщил о подготовке Изюма и Балаклеи к круговой обороне, при том, что оба города находятся на противоположном берегу.

Фото: несмотря на отсутствие экстремальных угроз Изюм и Балаклею уже готовят к круговой обороне (deepstatemap.live)

Военная администрация действует на опережение, объясняет Владислав Селезнев. "Если оценивать оперативные возможности врага относительно наступления весны-лета 2025 года на Славянско-Краматорскую агломерацию, очевидно, что в этой ситуации Балаклея и Изюм окажутся в зоне риска", - рассказал он.

По словам Александра Коваленко, ОВА предпочла действовать "на шаг, а на прыжок вперед" по сравнению, к примеру, с Днепропетровской областью.

"Где Изюм и Балаклея, а где линия фронта? И как быстро она движется в их сторону? Я бы не говорил, что для них уже существует какая-то угроза, но решили действовать заранее. И это правильно, потому что в Днепропетровской области, к сожалению, оборона строилась не так интенсивно, когда россияне только подходили к Угледару, Селидово и Курахово", - уверен эксперт.

Круговая оборона не означает, что через неделю или месяц под Изюмом и Балаклеей сложится экстремальная ситуация. Хотя бы потому, что новости о круговой обороне Купянска появились около года назад, но за это время оккупанты так и не предприняли генеральную попытку захватить город. "Так быстро россияне на эти города не выйдут. Может ли это случиться через год? Вполне, но не факт, что это произойдет. Однако готовиться нужно заранее", - подчеркнул собеседник.

Как долго ВСУ могут удерживать плацдарм в Курской области

Осеннее наступление российских войск в Курской области не решило поставленных задач. Судя по всему, план заключался в том, чтобы ударами вдоль границы с запада и востока вынудить Силы обороны Украины отступить под угрозой окружения в Сумскую область. Но на западе противник увяз в районе села Новоивановка, а на востоке смогли занять село Плехово и форсировать реку Псел только после привлечения северокорейских военных.

Очевидно, украинским войскам удалось создать устойчивую оборону вокруг Суджи. И пока дороги из Суджи и Свердликово остаются под контролем, ВСУ по силам удерживать часть Курской области.

Фото: Украина продолжает удерживать плацдарм в Курской области, несмотря на превосходство противника в силах и средствах (deepstatemap.live)

В пользу этой версии в том числе говорят последние события. 30 декабря в Telegram-канале главы Офиса президента Андрея Ермака появилось интригующее сообщение о "хороших новостях". На следующий день Силы специальных операций (ССО) отчитались о том, что отбили и зачистили один из населенных пунктов (название не уточнялось). А сегодня стало известно об успешном ударе по командному пункту вражеской 810-й бригады в Марьино.

Что касается Курского плацдарма, Владислав Селезнев осторожен в оценках. "Ситуация очень динамична, соотношение сил и средств точно не в нашу сторону. В таких условиях не стоит мечтать, что нам бесконечно будет удаваться держаться в Курской области. Я оцениваю наши действия как маневренную оборону в рамках стратегической оборонной операции 2024 года, которая плавно перешла в 2024-й", - отметил он.

Александр Коваленко говорит, что на сегодня российская группировка составляет около 55 000 человек, еще около 11 тысяч - подкрепление из Северной Кореи, и понятно, что противник будет наступать и дальше.

"Есть ли у нас возможность удерживать зону контроля? Есть. Несмотря на численное преимущество россиян и даже на использования северокорейских войск. Промежуточный результат ясен - Россия не успеет выдержать путинский дедлайн: до инаугурации Дональда Трампа (до 20 января, - ред.) вернуть контроль над Курской областью. На данный момент у них такой возможности нет", - подытожил эксперт.

При подготовке текста использовались: сводки Генерального штаба ВСУ, аналитика Института изучения войны (ISW), карты DeepState, заявления военных спикеров, комментарии экспертов Владислава Селезнева и Александра Коваленко.