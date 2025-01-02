Россияне пытаются обойти Покровск, боев в городе нет, - ВСУ

"Городских боев в городе нет. До границы города россияне не дошли, но пытаются охватить его через соседние населенные пункты, поселки, проникать теми или иными группами, накапливать (силы, - ред.) и бить в дальнейшем так, чтобы обойти город. Также активное действие БПЛА, активное действие всего, что у россиян сейчас есть, тоже сосредоточено в районе города Покровск", - сказал он.

Относительно возможного полуокружения Покровска с юга спикер ответил, что город укреплен, поэтому россияне не рискуют идти в "лобовые" штурмы. При этом враг ведет городские бои на других направлениях, в частности в Часовом Яру и Курахово.

По словам спикера ОСГВ "Хортица", оккупационные войска пытаются обойти Покровск и разорвать инфраструктурные цепочки Сил обороны Украины.

скриншот deepstatemap.live