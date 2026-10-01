Не только Покрова: ПЦУ напомнила о самых важных днях октября по церковному календарю

Самые важные дни октября по календарю ПЦУ

Гражданам напомнили, что в первый день второго месяца осени - 1 октября - ПЦУ отмечает большой церковный праздник.

Речь идет о Покрове Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Уточняется, что этот праздник для нашего народа "является особенно почитаемым и символическим".

В этот же день украинцы прославляют и почитают тех, "кто в давнее время и в новейшей истории защищал и продолжает защищать волю, достоинство и независимость нашей Родины, нашего народа".

Речь идет о важных общественных праздниках:

Дне защитников и защитниц Украины;

Дне украинского казачества.

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В ПЦУ рассказали, что в течение октября в церковном календаре упоминаются "особые дни памяти ближайших учеников Христовых":

6 октября - святого апостола Фомы;

- святого апостола Фомы; 9 октября - апостола Иакова Алфеева;

- апостола Иакова Алфеева; 18 октября - апостола и евангелиста Луки.

Между ними нельзя забывать про:

10 октября - Собор Волынских святых;

- Собор Волынских святых; 11 октября - день Памяти святых отцов VII Вселенского собора;

- день Памяти святых отцов VII Вселенского собора; 14 октября - день почитания Вышгородской иконы Божией Матери.

​Самые важные дни октября 2026 года по действующему календарю ПЦУ (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

22 октября - день памяти Святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси.

"А еще 23 октября будем почитать память святого апостола Иакова, брата Господня по плоти", - подчеркнули в ПЦУ.

Украинцам объяснили, что он "был апостолом от 70-ти", а братом Господним называется потому, что "был сыном праведного Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии, от его первой жены".

24 октября - Димитриевская родительская суббота.

В этот особенный день Церковь призывает к общей молитве за души всех усопших:

родных;

близких;

друзей;

знакомых;

тех, кого мы лично не знали, но кто известен Богу.

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26 октября - день памяти великомученика Димитрия Солунского.

27 октября - день памяти преподобного Нестора Летописца, который:

родился в Киеве около 970 лет назад;

считается первым киевским историком и писателем.

"Всю свою жизнь после монашеского пострига преподобный Нестор прожил здесь, в Киево-Печерском монастыре. Здесь, в Ближних лаврских пещерах, и поныне покоятся его мощи", - напомнили в ПЦУ.

В последний день этого месяца - 31 октября - Православная Церковь Украины почитает память праведного Петра (Калнышевского), многострадального.

Речь идет о последнем кошевом атамане Запорожской Сечи, жизнь которого была:

долгой (он прожил 112 лет);

наполненной страданиями и испытаниями (большинство из которых выпали из-за жестокости российской царской власти).

Сообщается, что Церковь именует его многострадальным из-за того, что "по тяжелым испытаниям Петра Калнышевского можно сопоставить с фигурой ветхозаветного праведника Иова Многострадального".

"Пусть примеры жизни святых угодников Божьих помогают нам преодолевать все испытания, которые выпадают на нашем пути, вдохновляют нас укрепляться в вере и не отчаиваться. С Богом победим", - подытожили в ПЦУ.