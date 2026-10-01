Покрова и День защитников Украины: ПЦУ объяснила, почему день 1 октября важен для каждого

Сегодня, 1 октября, Православная Церковь Украины отмечает праздник Покровы Пресвятой Богородицы. На эту же дату приходится День защитников и защитниц нашего государства.

Подробнее о значении Покровы для каждого украинца, других важных официальных праздниках этого дня и как приобщиться к Божественной литургии ПЦУ онлайн, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Чем важен праздник Покрова для каждого украинца

В пресс-службе Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook напомнили, что украинский народ по-особенному почитает заступничество Божьей Матери "от княжеских времен, славного казачества и до сегодняшнего дня".

Именно она всегда ассоциировалась у нас:

с материнской любовью;

с родным домом;

с Родиной.

"Матерь Божия - это наша Небесная Матерь, Заступница и Помощница для всех нас. Она помогает каждому, кто с верой обращается к Ней", - констатировали в ПЦУ.

Отмечается, что украинцы из поколения в поколение передают "особую надежду и уважение к нашей Небесной Заступнице".

В ПЦУ подчеркнули, что ее праздник - Покрова - почитается "с особой молитвой и набожностью".

"Мы верим, что Пречистая Дева Мария Своим омофором защитит нас от врагов - видимых и невидимых. И сегодня, во время войны, мы особенно просим у Божией Матери защиты для украинского народа, который страдает от преступных действий кремлевской империи зла", - сообщили в ПЦУ.

ПЦУ поздравила украинцев с праздником Покровы Пресвятой Богородицы (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Другие важные праздники, приходящиеся на 1 октября

"Символично, что в день праздника Покрова у нас также есть государственный праздник в честь украинских защитников и защитниц, наших новейших героев, благодаря которым Украина продолжает сопротивление агрессору", - рассказали в ПЦУ.

Так, согласно календарю официальных праздников в Украине на 2026 год, 1 октября отмечается:

День защитников и защитниц Украины (официальный государственный праздник);

(официальный государственный праздник); День ветерана;

День Украинского казачества;

Международный день граждан пожилого возраста.

Праздники 1 октября 2026 года по официальному календарю (инфографика: zakon.rada.gov.ua)

В ПЦУ отметили, что в этот день христиане:

молятся за украинских воинов;

просят у Бога для них помощи и защиты;

просят исцеления и восстановления для раненых;

почитают память и просят у Господа упокоения душ для павших за Украину.

Как присоединиться к молитве в храме онлайн

Божественная литургия по случаю праздника Покровы Пресвятой Богородицы и Дня защитников Украины проходит в Покровском кафедральном соборе города Ровно.

Возглавляет ее митрополит Эпифаний.

Те из верующих, которые физически не могут присоединиться к литургии в храме, могут следить за ней и присоединиться к общей молитве удаленно - онлайн.

"Сегодня, в праздник Покровы Пресвятой Богородицы, мы со слезами на глазах и с надеждой в сердце взываем с верой к Богородице: "Радуйся, Радость наша, покрой нас и всю Украину от всякого зла честным Твоим омофором!". Пресвятая Богородице, спаси нас", - подытожили в ПЦУ.