Не тільки Покрова: ПЦУ нагадала про найважливіші дні жовтня за церковним календарем

Жовтень несе українцям низку важливих і святкових пам'ятних дат. У ПЦУ пояснили, які дні другого місяця осені - особливо важливі для вірян.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
Громадянам нагадали, що у перший день другого місяця осені - 1 жовтня - ПЦУ відзначає велике церковне свято.
Йдеться про Покрову Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії.
Уточнюється, що це свято для нашого народу "є особливо шанованим та символічним".
У цей же день українці прославляють і вшановують тих, "хто у давній час та в новітній історії захищав і продовжує захищати волю, гідність й незалежність нашої Батьківщини, нашого народу".
Йдеться про важливі суспільні свята:
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У ПЦУ розповіли, що впродовж жовтня у церковному календарі згадуються "особливі дні пам'яті найближчих учнів Христових":
Між ними не можна забувати про:
22 жовтня - день вшанування пам'яті Святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського, Галицького та всієї Руси.
"А ще 23 жовтня вшановуватимемо пам'ять святого апостола Якова, брата Господнього за плоттю", - наголосили у ПЦУ.
Українцям пояснили, що він "був апостолом від 70-ти", а братом Господнім називається тому, що "був сином праведного Йосифа, обручника Пресвятої Діви Марії, від його першої дружини".
24 жовтня - Димитрівська поминальна субота.
В цей особливий день Церква закликає до спільної молитви за душі усіх спочилих:
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26 жовтня - день пам'яті великомученика Димитрія Солунського.
27 жовтня - день пам'яті преподобного Нестора Літописця, який:
"Все своє життя після чернечого постригу преподобний Нестор прожив тут, у Києво-Печерському монастирі. Тут, у Ближніх лаврських печерах, і донині спочивають його мощі", - нагадали у ПЦУ.
В останній день цього місяця - 31 жовтня - Православна Церква України вшановує пам'ять праведного Петра (Калнишевського), багатостраждального.
Йдеться про останнього кошового отамана Запорозької Січі, життя якого було:
Повідомляється, що Церква іменує його багатостраждальним через те, що "за важкими випробуваннями Петра Калнишевського можна зіставити з постаттю старозавітного праведника Іова Багатостраждального".
"Нехай приклади життя святих угодників Божих допомагають нам долати всі випробування, які випадають на нашому шляху, надихають нас зміцнюватись у вірі та не впадати у розпач. З Богом переможемо", - підсумувалиу ПЦУ.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, що таке гріх (як не перетворити його на "смертний") та як просити благословення у священника.
Крім того, ми пояснювали, як правильно вшановувати ікони в церкві й чого робити не варто.
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