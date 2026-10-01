Не только Покрова: ПЦУ напомнила о самых важных днях октября по церковному календарю
Октябрь несет украинцам ряд важных и праздничных памятных дат. В ПЦУ объяснили, какие дни второго месяца осени - особенно важны для верующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Самые важные дни октября по календарю ПЦУ
Гражданам напомнили, что в первый день второго месяца осени - 1 октября - ПЦУ отмечает большой церковный праздник.
Речь идет о Покрове Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Уточняется, что этот праздник для нашего народа "является особенно почитаемым и символическим".
В этот же день украинцы прославляют и почитают тех, "кто в давнее время и в новейшей истории защищал и продолжает защищать волю, достоинство и независимость нашей Родины, нашего народа".
Речь идет о важных общественных праздниках:
- Дне защитников и защитниц Украины;
- Дне украинского казачества.
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В ПЦУ рассказали, что в течение октября в церковном календаре упоминаются "особые дни памяти ближайших учеников Христовых":
- 6 октября - святого апостола Фомы;
- 9 октября - апостола Иакова Алфеева;
- 18 октября - апостола и евангелиста Луки.
Между ними нельзя забывать про:
- 10 октября - Собор Волынских святых;
- 11 октября - день Памяти святых отцов VII Вселенского собора;
- 14 октября - день почитания Вышгородской иконы Божией Матери.
Самые важные дни октября 2026 года по действующему календарю ПЦУ (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
22 октября - день памяти Святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси.
"А еще 23 октября будем почитать память святого апостола Иакова, брата Господня по плоти", - подчеркнули в ПЦУ.
Украинцам объяснили, что он "был апостолом от 70-ти", а братом Господним называется потому, что "был сыном праведного Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии, от его первой жены".
24 октября - Димитриевская родительская суббота.
В этот особенный день Церковь призывает к общей молитве за души всех усопших:
- родных;
- близких;
- друзей;
- знакомых;
- тех, кого мы лично не знали, но кто известен Богу.
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26 октября - день памяти великомученика Димитрия Солунского.
27 октября - день памяти преподобного Нестора Летописца, который:
- родился в Киеве около 970 лет назад;
- считается первым киевским историком и писателем.
"Всю свою жизнь после монашеского пострига преподобный Нестор прожил здесь, в Киево-Печерском монастыре. Здесь, в Ближних лаврских пещерах, и поныне покоятся его мощи", - напомнили в ПЦУ.
В последний день этого месяца - 31 октября - Православная Церковь Украины почитает память праведного Петра (Калнышевского), многострадального.
Речь идет о последнем кошевом атамане Запорожской Сечи, жизнь которого была:
- долгой (он прожил 112 лет);
- наполненной страданиями и испытаниями (большинство из которых выпали из-за жестокости российской царской власти).
Сообщается, что Церковь именует его многострадальным из-за того, что "по тяжелым испытаниям Петра Калнышевского можно сопоставить с фигурой ветхозаветного праведника Иова Многострадального".
"Пусть примеры жизни святых угодников Божьих помогают нам преодолевать все испытания, которые выпадают на нашем пути, вдохновляют нас укрепляться в вере и не отчаиваться. С Богом победим", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, что такое грех (как не превратить его в "смертный") и как просить благословения у священника.
Кроме того, мы объясняли, как правильно почитать иконы в церкви и чего делать не стоит.
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