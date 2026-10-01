Не тільки Покрова: ПЦУ нагадала про найважливіші дні жовтня за церковним календарем

Жовтень несе українцям низку важливих і святкових пам'ятних дат. У ПЦУ пояснили, які дні другого місяця осені - особливо важливі для вірян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Найважливіші дні жовтня за календарем ПЦУ

Громадянам нагадали, що у перший день другого місяця осені - 1 жовтня - ПЦУ відзначає велике церковне свято.

Йдеться про Покрову Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії.

Уточнюється, що це свято для нашого народу "є особливо шанованим та символічним".

У цей же день українці прославляють і вшановують тих, "хто у давній час та в новітній історії захищав і продовжує захищати волю, гідність й незалежність нашої Батьківщини, нашого народу".

Йдеться про важливі суспільні свята:

День захисників і захисниць України;

День українського козацтва.

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У ПЦУ розповіли, що впродовж жовтня у церковному календарі згадуються "особливі дні пам'яті найближчих учнів Христових":

6 жовтня - святого апостола Фоми;

- святого апостола Фоми; 9 жовтня - апостола Якова Алфеєвого;

- апостола Якова Алфеєвого; 18 жовтня - апостола і євангелиста Луки.

Між ними не можна забувати про:

10 жовтня - Собор Волинських святих;

- Собор Волинських святих; 11 жовтня - день Пам'яті святих отців VII Вселенського собору;

- день Пам'яті святих отців VII Вселенського собору; 14 жовтня - день вшанування Вишгородської ікони Божої Матері.

Найважливіші дні жовтня 2026 року за чинним календарем ПЦУ (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

22 жовтня - день вшанування пам'яті Святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського, Галицького та всієї Руси.

"А ще 23 жовтня вшановуватимемо пам'ять святого апостола Якова, брата Господнього за плоттю", - наголосили у ПЦУ.

Українцям пояснили, що він "був апостолом від 70-ти", а братом Господнім називається тому, що "був сином праведного Йосифа, обручника Пресвятої Діви Марії, від його першої дружини".

24 жовтня - Димитрівська поминальна субота.

В цей особливий день Церква закликає до спільної молитви за душі усіх спочилих:

рідних;

близьких;

друзів;

знайомих;

тих, кого ми особисто не знали, але хто відомий Богові.

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26 жовтня - день пам'яті великомученика Димитрія Солунського.

27 жовтня - день пам'яті преподобного Нестора Літописця, який:

народився в Києві близько 970 років тому;

вважається першим київським істориком та письменником.

"Все своє життя після чернечого постригу преподобний Нестор прожив тут, у Києво-Печерському монастирі. Тут, у Ближніх лаврських печерах, і донині спочивають його мощі", - нагадали у ПЦУ.

В останній день цього місяця - 31 жовтня - Православна Церква України вшановує пам'ять праведного Петра (Калнишевського), багатостраждального.

Йдеться про останнього кошового отамана Запорозької Січі, життя якого було:

довгим (він прожив 112 років);

сповненим страждань і випробувань (більшість з яких випали через жорстокість російської царської влади).

Повідомляється, що Церква іменує його багатостраждальним через те, що "за важкими випробуваннями Петра Калнишевського можна зіставити з постаттю старозавітного праведника Іова Багатостраждального".

"Нехай приклади життя святих угодників Божих допомагають нам долати всі випробування, які випадають на нашому шляху, надихають нас зміцнюватись у вірі та не впадати у розпач. З Богом переможемо", - підсумувалиу ПЦУ.