Состояние ухудшится: гастроэнтеролог рассказал, что никогда не сделал бы при боли в желудке

Боль в желудке может возникать после съедания вредной пищи или же быть признаком проблем со здоровьем. Гастроэнтеролог назвал вещь, которую он никогда не делает при таком симптоме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что не делают врачи

Гастроэнтеролог Шабнам Саркер из Центра заболеваний пищеварительной системы Вандербильта в Нэшвилле рассказал, что часто может потребоваться много времени, чтобы определить, что именно определило боль в желудке.

Но есть одна вещь, которую врачи никогда не делают, когда речь идет о любом боли в желудке.

В частности, они не игнорируют боль, особенно если она возникает внезапно.

Доктор Сунина Нату, ведущий астроэнтеролог из Института пищеварения Орландо рассказала, что боль в желудке может возникать при камне в желчном пузыре, язве, болезни Крона, синдроме раздраженного кишечника и аппендиците.

Проблемы с желудком могут быть изнурительными и даже вызвать дополнительные проблемы с дефекацией и пищевыми привычками.

"Суть в том, что любая боль реальна и ее нужно оценивать", - сказала Нату.

Но тип боли, которую вы чувствуете, должен диктовать ваши дальнейшие действия, поскольку некоторые симптомы являются более серьезными.

"Если люди испытывают сильную и острую боль, они должны обратиться в отделение неотложной помощи. Все потому, что они могут нуждаться в немедленном хирургическом вмешательстве", - пояснила врач.

Какие признаки являются критическими

Также важно серьезно относиться к любой боли, если в вашей семье были случаи рака желудка, пищевода или толстой кишки.

Боль в животе, ректальное кровотечение и кровь в кале являются признаками заболевания, поэтому не следует игнорировать такие симптомы.