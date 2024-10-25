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Состояние ухудшится: гастроэнтеролог рассказал, что никогда не сделал бы при боли в желудке

Пятница 25 октября 2024 15:23
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Состояние ухудшится: гастроэнтеролог рассказал, что никогда не сделал бы при боли в желудке Что категорически нельзя делать при боли в желудке (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Боль в желудке может возникать после съедания вредной пищи или же быть признаком проблем со здоровьем. Гастроэнтеролог назвал вещь, которую он никогда не делает при таком симптоме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Что не делают врачи

Гастроэнтеролог Шабнам Саркер из Центра заболеваний пищеварительной системы Вандербильта в Нэшвилле рассказал, что часто может потребоваться много времени, чтобы определить, что именно определило боль в желудке.

Но есть одна вещь, которую врачи никогда не делают, когда речь идет о любом боли в желудке.

В частности, они не игнорируют боль, особенно если она возникает внезапно.

Доктор Сунина Нату, ведущий астроэнтеролог из Института пищеварения Орландо рассказала, что боль в желудке может возникать при камне в желчном пузыре, язве, болезни Крона, синдроме раздраженного кишечника и аппендиците.

Проблемы с желудком могут быть изнурительными и даже вызвать дополнительные проблемы с дефекацией и пищевыми привычками.

"Суть в том, что любая боль реальна и ее нужно оценивать", - сказала Нату.

Но тип боли, которую вы чувствуете, должен диктовать ваши дальнейшие действия, поскольку некоторые симптомы являются более серьезными.

"Если люди испытывают сильную и острую боль, они должны обратиться в отделение неотложной помощи. Все потому, что они могут нуждаться в немедленном хирургическом вмешательстве", - пояснила врач.

Какие признаки являются критическими

Также важно серьезно относиться к любой боли, если в вашей семье были случаи рака желудка, пищевода или толстой кишки.

Боль в животе, ректальное кровотечение и кровь в кале являются признаками заболевания, поэтому не следует игнорировать такие симптомы.

Даже если вы имеете дело с определенным дискомфортом в животе в течение недель или месяцев, это не значит, что нужно продолжать его игнорировать. Врачи советуют вести записи характеристик и ассоциаций боли, которые могут помочь быстрее поставить правильный диагноз.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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