Состояние ухудшится: гастроэнтеролог рассказал, что никогда не сделал бы при боли в желудке
Боль в желудке может возникать после съедания вредной пищи или же быть признаком проблем со здоровьем. Гастроэнтеролог назвал вещь, которую он никогда не делает при таком симптоме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Что не делают врачи
Гастроэнтеролог Шабнам Саркер из Центра заболеваний пищеварительной системы Вандербильта в Нэшвилле рассказал, что часто может потребоваться много времени, чтобы определить, что именно определило боль в желудке.
Но есть одна вещь, которую врачи никогда не делают, когда речь идет о любом боли в желудке.
В частности, они не игнорируют боль, особенно если она возникает внезапно.
Доктор Сунина Нату, ведущий астроэнтеролог из Института пищеварения Орландо рассказала, что боль в желудке может возникать при камне в желчном пузыре, язве, болезни Крона, синдроме раздраженного кишечника и аппендиците.
Проблемы с желудком могут быть изнурительными и даже вызвать дополнительные проблемы с дефекацией и пищевыми привычками.
"Суть в том, что любая боль реальна и ее нужно оценивать", - сказала Нату.
Но тип боли, которую вы чувствуете, должен диктовать ваши дальнейшие действия, поскольку некоторые симптомы являются более серьезными.
"Если люди испытывают сильную и острую боль, они должны обратиться в отделение неотложной помощи. Все потому, что они могут нуждаться в немедленном хирургическом вмешательстве", - пояснила врач.
Какие признаки являются критическими
Также важно серьезно относиться к любой боли, если в вашей семье были случаи рака желудка, пищевода или толстой кишки.
Боль в животе, ректальное кровотечение и кровь в кале являются признаками заболевания, поэтому не следует игнорировать такие симптомы.
Даже если вы имеете дело с определенным дискомфортом в животе в течение недель или месяцев, это не значит, что нужно продолжать его игнорировать. Врачи советуют вести записи характеристик и ассоциаций боли, которые могут помочь быстрее поставить правильный диагноз.
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