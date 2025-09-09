ua en ru
Apple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинок

Вторник 09 сентября 2025 20:55
Apple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинок Apple официально представила iPhone 17 (скриншот: Apple)
Автор: Павел Колесник

Apple официально представила iPhone 17 - новое поколение своих смартфонов. В линейку вошли четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Устройства получили обновленный дизайн, новые технологии и значительные улучшения в производительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Awe Dropping, которая транслировалась на официальном YouTube-канале Apple.

iPhone 17: базовая модель

Смартфон получил 6,3-дюймовый дисплей с поддержкой 120 Гц ProMotion и Always-On Display. Корпус выполнен из алюминия и стекла, толщина - 7,8 мм. Внутри установлен процессор A19, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом от 128 ГБ до 1 ТБ.

Apple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинок
Apple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинокApple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинокApple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинокСкриншот

Камерная система включает 24 МП фронтальную, 48 МП основную и 12 МП Ultra Wide с 2-кратным оптическим зумом. Поддерживается 4K-видео. Емкость батареи - более 3692 мАч. Цена стартует от 799 долларов.

Apple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинокApple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинокApple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинок
Apple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинокСкриншот

iPhone 17 Air: ультратонкий смартфон

Самая тонкая модель линейки - всего 5,5 мм. Она оснащена 6,6-дюймовым экраном 120 Гц ProMotion с Always-On Display. Корпус выполнен из титана и стекла. Смартфон работает на процессоре A19 Pro, имеет 12 ГБ RAM и накопитель на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Apple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинокApple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинокApple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинок
Apple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинокApple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинокСкриншот

Камеры включают 24 МП фронтальную и 48 МП Fusion с 2-кратным зумом. Видео - в 4K. Емкость батареи составила 3149 мА/ч. Особенность модели - новый модем Apple C1. Цена - от 1 099 долларов.

Apple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинок
Apple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинокСкриншот

iPhone 17 Pro: мощность и камеры

Pro-версия получила 6,3-дюймовый дисплей 120 Гц ProMotion с Always-On Display и уменьшенным Dynamic Island. Толщина корпуса - 7,7 мм, материалы - алюминий и стекло. В основе лежит чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель до 1 ТБ.

Apple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинокApple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинокApple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинок
Скриншот

Камеры: 24 МП фронтальная, 48 МП Fusion, 48 МП Ultra Wide и 48 МП Telephoto с 8-кратным зумом. Смартфон умеет снимать в 8K и поддерживает Dual video recording. Батарея - более 4252 мАч. Дополнительно: обратная беспроводная зарядка и система охлаждения Vapor chamber. Цена стартует от 1 199 долларов.

iPhone 17 Pro Max: топовый флагман

Самая продвинутая модель получила 6,9-дюймовый экран 120 Гц ProMotion с Always-On Display и уменьшенным Dynamic Island. Толщина корпуса - 8,7 мм, материалы - алюминий и стекло. Устройство оснащено процессором A19 Pro, 12 ГБ RAM и накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Камерный блок идентичен Pro-версии: 24 МП фронтальная, 48 МП Fusion, 48 МП Ultra Wide, 48 МП Telephoto и 8-кратный зум. Видео - в формате 8K с поддержкой Dual video recording. Батарея увеличена до 5088 мАч. Среди особенностей - обратная беспроводная зарядка и охлаждение Vapor chamber. Цена стартует от 1,299 долларов.

Apple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинок

Сравнение характеристик смартфонов iPhone 17 (x.com/theapplehub)

iPhone 17 в Украине: какие будут цены

Некоторые украинские онлайн-магазины уже открыли предзаказ на iPhone 17. В перечне доступны различные конфигурации - от 128 GB за 41 200 грн до 512 GB за 65 920 грн. Некоторые "требует" предоплату, которая составляет около 5%.

Apple презентовала iPhone 17: первые фото, цена и детальный обзор новинок

iPhone 17 в октябре-ноябре будут в Украине (фото: x.com gbuhnici)

Отметим, что цена айфонов в Украине традиционно выше американской из-за 20% НДС и пошлины, расходов на сертификацию и логистику, а также колебания курса гривны к доллару. Дополнительно влияние имеют и политические факторы, которые могут менять цепочки поставок.

В Украине новые модели "яблочных" смартфонов ожидаются до конца октября 2025 года.

Отметим, что все новые модели iPhone будут работать на iOS 26 с редизайном Liquid Glass, новыми функциями уведомлений и улучшениями Apple Music.

Ранее мы экспертно сравнивали iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra и рассказывали, какой смартфон лучше покупать сейчас.

Также недавно была названа возможная дата выхода iPhone Fold и складного iPad.

