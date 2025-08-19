ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Apple готовит бюджетный iPhone с премиальными функциями: что известно

Вторник 19 августа 2025 12:39
UA EN RU
Apple готовит бюджетный iPhone с премиальными функциями: что известно Apple готовит бюджетный iPhone 17e с заметными обновлениями (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Линейка флагманских iPhone 17 выйдет совсем скоро - ожидается четыре новых модели, большинство из которых может подорожать. Но для тех, кто не готов переплачивать, Apple готовит пятый смартфон - iPhone 17e, и новый инсайд раскрывает его ключевые апгрейды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

iPhone 17e получит Dynamic Island и новый чип

Как сообщают инсайдеры, iPhone 17e обзаведется несколькими важными обновлениями, включая Dynamic Island. Это особенно примечательно, ведь нынешний iPhone 16e все еще использует вырез-"челку", и считалось, что Apple сохранит этот дизайн хотя бы на одно поколение.

Кроме того, смартфон может получить новый процессор A19 - логичное продолжение тренда: iPhone 16e вышел с A18, актуальным на тот момент.

Также ожидаются изменения в дизайне. Пока неясно, идет ли речь исключительно о внедрении Dynamic Island или же Apple готовит более заметные новшества во внешнем виде устройства.

Когда ждать и что внутри

По данным инсайдера Digital Chat Station, iPhone 17e представят в начале 2026 года - через несколько месяцев после старших моделей линейки. Apple, похоже, планирует выпускать обновленную версию серии "e" каждый год.

Ожидаемые характеристики iPhone 17e:

  • 6,1-дюймовый OLED-дисплей
  • 12 Мп фронтальная камера
  • 48 Мп основная камера
  • Face ID

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия