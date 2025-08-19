Apple готовит бюджетный iPhone с премиальными функциями: что известно
Линейка флагманских iPhone 17 выйдет совсем скоро - ожидается четыре новых модели, большинство из которых может подорожать. Но для тех, кто не готов переплачивать, Apple готовит пятый смартфон - iPhone 17e, и новый инсайд раскрывает его ключевые апгрейды.
iPhone 17e получит Dynamic Island и новый чип
Как сообщают инсайдеры, iPhone 17e обзаведется несколькими важными обновлениями, включая Dynamic Island. Это особенно примечательно, ведь нынешний iPhone 16e все еще использует вырез-"челку", и считалось, что Apple сохранит этот дизайн хотя бы на одно поколение.
Кроме того, смартфон может получить новый процессор A19 - логичное продолжение тренда: iPhone 16e вышел с A18, актуальным на тот момент.
Также ожидаются изменения в дизайне. Пока неясно, идет ли речь исключительно о внедрении Dynamic Island или же Apple готовит более заметные новшества во внешнем виде устройства.
Когда ждать и что внутри
По данным инсайдера Digital Chat Station, iPhone 17e представят в начале 2026 года - через несколько месяцев после старших моделей линейки. Apple, похоже, планирует выпускать обновленную версию серии "e" каждый год.
Ожидаемые характеристики iPhone 17e:
- 6,1-дюймовый OLED-дисплей
- 12 Мп фронтальная камера
- 48 Мп основная камера
- Face ID
