Apple представила новые Apple Watch и AirPods 3: первые фото и главные фишки

Вторник 09 сентября 2025 20:35
Apple представила новые Apple Watch и AirPods 3: первые фото и главные фишки Apple представила iPhone 17 и еще ряд новинок (фото:
Автор: Павел Колесник

Apple провела свою ежегодную презентацию Awe Dropping. Главным анонсом стал новый iPhone 17. Однако компания подготовила и ряд других интересных новинок.

О том, чем еще удивила Apple на своей презентации, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия на официальном YouTube-канале компании.

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 получили увеличенный дисплей, став самым большим среди всех моделей Apple Watch. Новинка также получила улучшения технологии Always-On Display: обновление экрана теперь происходит каждую секунду благодаря LTPO3, а широкоугольный OLED обеспечивает более качественное отображение под разными углами.

Скриншот

Новый процессор S11 и повышение производительности

Для Ultra 3 Apple использовала новый чип S11 SiP. Произошел значительный прирост по сравнению с предыдущей моделью Ultra 2 и даже прошлогодней Series 10.

Интеграция возможностей Apple Intelligence в watchOS 26 добавляет еще больше потенциала для улучшения скорости и функциональности устройства.

Поддержка 5G и спутниковой связи

Apple Watch Ultra 3 стали первыми смарт-часами Apple с поддержкой 5G благодаря технологии 5G RedCap, оптимизированной для низкого энергопотребления.

Кроме того, часы получили возможность спутниковой связи, что позволяет отправлять экстренные сообщения в условиях отсутствия сотового сигнала - функция особенно полезна для путешественников и исследователей.

Apple представила новые Apple Watch и AirPods 3: первые фото и главные фишкиСкриншот

Новые возможности здоровья и циферблаты

Одной из ожидаемых функций стала возможность обнаружения высокого кровяного давления. Также Apple представила обновленные и новые эксклюзивные циферблаты для Ultra 3, что стало одним из ключевых аргументов для перехода на новую модель среди поклонников линейки.

Apple Watch Series 11

Новый процессор S11 SiP и улучшения для ИИ

Apple Watch Series 11 стали первыми часами с процессором S11 SiP. Это обновление обеспечивает заметный прирост производительности по сравнению с прошлогодними Series 10 и открывает возможности для работы новых функций искусственного интеллекта в watchOS 26.

В компании отмечают, что часть возможностей будет эксклюзивной именно для Series 11 благодаря новому чипу.

Apple представила новые Apple Watch и AirPods 3: первые фото и главные фишкиСкриншот

Обнаружение высокого давления

Главное нововведение в области здоровья - функция обнаружения высокого кровяного давления. Часы смогут предупреждать пользователя о возможной гипертонии.

При этом, как и в случае с функцией обнаружения апноэ сна, Apple Watch не показывает конкретные показатели давления, но информирует о рисках. Эта функция может сыграть важную роль в раннем выявлении проблем с сердечно-сосудистой системой.

Apple представила новые Apple Watch и AirPods 3: первые фото и главные фишкиСкриншот

Поддержка 5G и новые модемы

Впервые смарт-часы Apple получили поддержку 5G. В Series 11 используется технология 5G RedCap, разработанная специально для устройств с низким энергопотреблением. Это позволит повысить скорость передачи данных без существенного влияния на время автономной работы.

Кроме того, Apple отказалась от модемов Intel для часов и перешла на решения от MediaTek. Это еще один шаг компании в сторону независимости от сторонних поставщиков и расширения возможностей своих носимых устройств.

Apple представила новые Apple Watch и AirPods 3: первые фото и главные фишкиСкриншот

Apple Watch SE 3

Новый размер и дизайн

Apple Watch SE 3 вышли в двух вариантах - с дисплеями 1,6 и 1,8 дюйма. Это незначительно больше по сравнению с предыдущим поколением, но благодаря тонким рамкам и переработанному дизайну часы выглядят более современно.

В отличие от старших моделей, Always-On Display по-прежнему отсутствует, однако Apple обновила экранную панель, сделав ее более яркой и энергоэффективной.

Apple представила новые Apple Watch и AirPods 3: первые фото и главные фишкиСкриншот

Мощный процессор S11

Самое заметное обновление - переход на новый чип S11 SiP, такой же, как у Apple Watch Series 11 и Ultra 3. Это позволило увеличить производительность и добавить несколько новых функций, включая поддержку жеста "двойного касания" и локальную обработку запросов Siri.

Функции для здоровья

Модель SE традиционно уступает старшим Apple Watch по возможностям в медицине. В SE 3 по-прежнему нет ЭКГ и датчика уровня кислорода в крови.

Однако часы поддерживают базовые функции - мониторинг сердечного ритма, дыхания и сна. Кроме того, Apple добавила обнаружение апноэ сна, которое ранее было доступно только на флагманских моделях. Также SE 3 получил обновленный оптический датчик третьего поколения.

Apple представила новые Apple Watch и AirPods 3: первые фото и главные фишкиСкриншот

Корпус и автономность

Несмотря на слухи о возможном пластиковом корпусе в стиле iPhone 5c, Apple оставила алюминий. Команда дизайнеров не утвердила пластиковую версию из-за спорного внешнего вида и сложности снижения себестоимости.

Также SE 3 получил улучшенную батарею, более быструю зарядку и повышенную защиту от воды.

Apple представила новые Apple Watch и AirPods 3: первые фото и главные фишкиСкриншот

AirPods Pro 3

Новый чип H3

AirPods Pro 3 оснащены процессором H3, который пришел на смену H2. Новый чип обещает не только улучшение качества звука и шумоподавления, но и расширение возможностей с выходом будущих обновлений прошивки.

Улучшенное шумоподавление

Одним из главных апгрейдов стало обновленное активное шумоподавление (ANC). Apple утверждает, что по сравнению с предыдущей моделью уровень подавления фоновых шумов вырос значительно, что делает AirPods Pro 3 еще более привлекательными для пользователей в шумных условиях.

Apple представила новые Apple Watch и AirPods 3: первые фото и главные фишкиСкриншот

Новый дизайн и кейс

Зарядный кейс также претерпел изменения: он стал компактнее и отказался от физической кнопки сопряжения в пользу сенсорного элемента. Сами наушники немного уменьшились в размерах, но в целом дизайн остался близким к предыдущему поколению.

Apple представила новые Apple Watch и AirPods 3: первые фото и главные фишкиСкриншот

Сенсоры здоровья

Apple продолжает развивать направление health tech. Теперь AirPods Pro 3 получили датчик сердечного ритма и измерения температуры тела. Таким образом, наушники становятся не только аудиоустройством, но и элементом экосистемы здоровья.

Apple представила новые Apple Watch и AirPods 3: первые фото и главные фишкиСкриншот

Живой перевод

Еще одной заметной функцией стала поддержка Live Translation. С ее помощью пользователи смогут вести разговоры с людьми, которые говорят на другом языке, получая перевод в реальном времени прямо через наушники. Эта функция тесно интегрирована с iOS 26 и может со временем появиться и в других моделях AirPods.

Apple представила новые Apple Watch и AirPods 3: первые фото и главные фишкиСкриншот

Отметим, что со всеми новыми моделями "яблочных" новинок будет поставляться операционная система iOS 26 с редизайном Liquid Glass, обновленными возможностями для сообщений и улучшениями в сервисе Apple Music.

Ранее мы делали детальное сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra, объясняя, какой из флагманов стоит внимания именно сейчас.

Кроме того, недавно появилась информация о вероятной дате презентации iPhone Fold и складного iPad.

