ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Apple объявила дату выхода iOS 26 для iPhone: когда ждать обновление

Вторник 09 сентября 2025 22:17
UA EN RU
Apple объявила дату выхода iOS 26 для iPhone: когда ждать обновление Apple объявила сроки релиза iOS 26 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Сегодня один из главных дней в году для Apple: компания провела масштабное мероприятие, в центре внимания которого оказалась линейка iPhone 17 и другие новинки. На программном фронте тоже есть новости: iOS 26 выйдет совсем скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

iOS 26 была впервые представлена в июне на WWDC и с тех пор проходила бета-тестирование. После трех месяцев тестирования Apple почти готова выпустить обновление для всех пользователей.

Официальный релиз iOS 26 состоится в понедельник, 15 сентября.

Обновление принесет ряд улучшений, включая редизайн Liquid Glass, крупные изменения в Apple Wallet, CarPlay, Сообщениях и многое другое. Система будет доступна для всех совместимых моделей iPhone.

Поддерживаемые модели iPhone:

  • Все новые модели iPhone 17
  • iPhone 16e
  • iPhone 16 и 16 Plus
  • iPhone 16 Pro и 16 Pro Max
  • iPhone 15 и 15 Plus
  • iPhone 15 Pro и 15 Pro Max
  • iPhone 14 и 14 Plus
  • iPhone 14 Pro и 14 Pro Max
  • iPhone 13 и 13 mini
  • iPhone 13 Pro и 13 Pro Max
  • iPhone 12 и 12 mini
  • iPhone 12 Pro и 12 Pro Ma
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro и 11 Pro Max
  • iPhone SE (2-го поколения и новее).

Стоит отметить, что из списка исключены три модели: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, хотя они способны работать с iOS 18. Apple, как и ранее, время от времени будет выпускать обновления безопасности для неподдерживаемых моделей.

Тем пользователям, которые хотят новые функции iOS 26 и обновленный интерфейс Liquid Glass, придется использовать одну из перечисленных выше моделей.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone iOS
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины