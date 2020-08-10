Тихановская подала скаргу в ЦВК за підсумками виборів у Білорусі

Комітет отримав її скаргу
Світлана Тихановська, кандидат від об'єднаної опозиції на президентських виборах у Білорусі, подала скаргу в Центральну виборчу комісію за підсумками голосування.
Про це повідомляє ТАСС.
"Тихановська відвідала Центральну виборчу комісію для подачі скарги", - сказав співрозмовник агентства.
Вона вимагає визнати недійсними результати виборів. Тихановська також наполягає на проведенні повторного підрахунку голосів або повторного голосування на низці дільниць.
Нагадаємо, раніше ЦВК оновила результати виборів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко випередив Тихановську на 70% голосів виборців.
Як писало РБК-Україна в Білорусі спалахнули протести після завершення голосування на виборах президента; в результаті було затримано понад 3 тисяч осіб.
Також повідомлялося, що в ході зіткнень постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Білорусь відмовитися від насильства під час протестів.