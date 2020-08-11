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Литва видала Тіхановскій візу на рік та надала житло

Вільнюс, Вівторок 11 серпня 2020 15:21
Литва видала Тіхановскій візу на рік та надала житло
Фото: Світлана Тіхановська (facebook com Светлана Тихановская)
Автор: РБК-Україна

Тіхановска зможе протягом року перебувати в Литві

Литва видала опозиційному кандидату у президенти Білорусі Світлані Тіхановскій візу на один рік. Крім того, їй надали житло.

Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус, передає lrytas.lt.

За його словами, Тіхановска явно перебувала під тиском, у неї не було іншого вибору, окрім як покинути країну. А влада Білорусі сприяла її виїзду з країни.

"Те, що у неї була віза, відповідає на багато питань. Вона може рік спокійно жити в Литві", - зазначив Лінкявичус і додав, що їй надали місце проживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК Білорусі прийняв скаргу Тіхановської на результати виборів; вона також вимагала провести перерахунок голосів.

Сьогодні стало відомо, що опонентка Олександра Лукашенка виїхала до Литви, після чого, в мережі з'явилися її відеозвернення із закликом не виходити на протести; в штабі вважають, що звернення могли записати під тиском.

У зверненні вона також заявила, що нібито приймала рішення про виїзд з країни самостійно.

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