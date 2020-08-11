Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia by Serge Serebro)

Тіхановська заявила, що рішення покинути країну прийняла самостійно

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська записала відеозвернення. Вона заявила, що рішення покинути країну прийняла самостійно.

Про це Тіхановська заявила у своєму відеозверненні.

Тіхановська заявила, що так і залишилася тією слабкою жінкою, якій була спочатку.

"Ви знаєте, я думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно загартувала і надала мені стільки сил, що я витримаю все. Але, напевно, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якій була спочатку. Я прийняла дуже важке для себе рішення. Це рішення я прийняла абсолютно самостійно", - сказала вона.

За її словами, вона була готова до того, що багато хто її не зрозуміє і засудить.

"Але, знаєте, не дай бог опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я. Тому, люди, бережіть себе, будь ласка - жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти - це найважливіше, що є в нашому житті" , - додала вона.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і поїхала в Литву.

Після цього, в штабі Тіхановської назвали причину її від'їзду - це дозволило звільнити начальника її штабу Марію Мороз.

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