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Заява Тіхановської про протести могла бути записана під тиском, - штаб

Мінськ, Вівторок 11 серпня 2020 15:00
Заява Тіхановської про протести могла бути записана під тиском, - штаб
Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: РБК-Україна

Однак, про прямі погрози на адресу Тіхановської невідомо

У штабі опонентки чинного голови Білорусі Світлани Тіхановської розповіли, де вона була за кілька годин до від'їзду з Білорусі. Протягом трьох годин вона спілкувалася в кабінеті голови ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної з двома високопоставленими співробітниками силових структур.

Про це заявила представник виборчої кампанії Тіхановської Марія Колеснікова, передає Onliner.

Вона не виключає того, що "заява Тіхановської із закликом не виходити на протести була записана під тиском силовиків". Однак, про прямі погрози на адресу Тіхановської Колесніковій невідомо.

Колеснікова, яка перебувала в цей час на прохідній ЦВК, бачила, як виходять з будівлі люди з чорними сумками, в яких, на її думку, перебувала відеоапаратура. Про зміст розмови та особистостей чиновників Колесніковій нічого не відомо.

Нагадаємо, Тіхановська записала два відеозвернення, в другому вона просить своїх співгромадян не виходити на акції протесту.

Що зараз відбувається в Білорусі, більш детально в матеріалі РБК-Україна.

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