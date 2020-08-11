Названа причина від'їзду Тіхановської з Білорусі

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)

У штабі кажуть, що від'їзд Тіхановської нічого не змінює

Головного конкурента Олександра Лукашенка на виборах Світлану Тіхановську вивезла з країни білоруська влада. Її від'їзд дозволив звільнити начальника штабу Марію Мороз.

Про це розповіла довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова, передає TUT.BY.

Також вона закликала всі демократичні сили і прихильників змін об'єднуватися.

"У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі й жива. Вони поїхали разом з Марією Мороз. Проте в заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани", - розповіла вона.

Крім того, в коментарі виданню "Радіо Свобода" прес-секретар штабу Тіхановської Ганна Красуліна розповіла, що не змогла зв'язатися з нею особисто, але сказала, що від'їзд Тіхановської "нічого не змінює".

"Вона робила все, що могла, виховувала і надихала людей, досягла перемоги на виборах. Вони протестують не за Тіхановську, а за себе, свої сім'ї і свій народ", - сказала Красуліна.

Прикордонний комітет підтвердив, що Тіхановська покинула Білорусь. Вона оформила виїзд до Литви в пункті пропуску "Котловка" о 3:30 11 серпня.

Як відомо, сьогодні вночі Світлана Тіхановська покинула Білорусь, до цього була інформація, що вона зникла після візиту в ЦВК Білорусі.

Зазначимо, Тіхановська відмовилася брати участь у демонстраціях у Білорусі.