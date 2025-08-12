ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Ты был настоящим и искренним". Умер отец звезды "Шахтера" Судакова

Вторник 12 августа 2025 22:56
UA EN RU
"Ты был настоящим и искренним". Умер отец звезды "Шахтера" Судакова Георгий Судаков (фото: instagram.com/sudakov_11)
Автор: Иванна Пашкевич

У полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова произошла невосполнимая утрата - умер его отец.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсмена.

Умер отец Георгия Судакова

Футболист признался, что для него это стало болезненным ударом, ведь уже завтра у отца должен был быть день рождения.

"Завтра у тебя должен был бы быть день рождения... но у Бога другой план на этот день" - написал Судаков.

Он рассказал, что отец всегда был для него поддержкой и вдохновлял на новые победы.

&quot;Ты был настоящим и искренним&quot;. Умер отец звезды &quot;Шахтера&quot; СудаковаГеоргий Судаков с отцом (фото: instagram.com/sudakov_11)

"Ты был настоящий, искренний, с добрым сердцем и чистой душой! В четверг ты должен был бы как всегда смотреть футбол, болеть, переживать, а после игры набрать мне и сказать: "Сынок, ты как всегда лучший"...", - вспомнил футболист.

Георгий также поделился теплыми воспоминаниями о недавнем разговоре с отцом.

"Еще позавчера с тобой вспоминали эмоции с гендерпати, как ты со всеми ребятами общался и кайфовал: "Ну ребята такие все классные, душевные, они мне как родные", - написал игрок.

Он добавил, что больше всего ему сейчас не хватает привычных наставлений отца перед матчами.

&quot;Ты был настоящим и искренним&quot;. Умер отец звезды &quot;Шахтера&quot; СудаковаГеоргий Судаков с отцом (фото: instagram.com/sudakov_11)

"Хочу еще хотя бы раз услышать твою установку на игру: "Сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший", - признался футболист.

В конце своего сообщения Судаков призвал поклонников ценить время с родными.

"Не забывайте позвонить родным, никогда не знаешь когда произойдет "тот самый день"...", - подчеркнул он.

&quot;Ты был настоящим и искренним&quot;. Умер отец звезды &quot;Шахтера&quot; СудаковаГеоргий Судаков с отцом (фото: instagram.com/sudakov_11)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Футболисты Спортсмены
Новости
Зеленский назвал потери ВСУ за сутки: у россиян больше
Зеленский назвал потери ВСУ за сутки: у россиян больше
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа