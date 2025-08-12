"Ты был настоящим и искренним". Умер отец звезды "Шахтера" Судакова

У полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова произошла невосполнимая утрата - умер его отец.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсмена.

Умер отец Георгия Судакова

Футболист признался, что для него это стало болезненным ударом, ведь уже завтра у отца должен был быть день рождения.

"Завтра у тебя должен был бы быть день рождения... но у Бога другой план на этот день" - написал Судаков.

Он рассказал, что отец всегда был для него поддержкой и вдохновлял на новые победы.

Георгий Судаков с отцом (фото: instagram.com/sudakov_11)

"Ты был настоящий, искренний, с добрым сердцем и чистой душой! В четверг ты должен был бы как всегда смотреть футбол, болеть, переживать, а после игры набрать мне и сказать: "Сынок, ты как всегда лучший"...", - вспомнил футболист.

Георгий также поделился теплыми воспоминаниями о недавнем разговоре с отцом.

"Еще позавчера с тобой вспоминали эмоции с гендерпати, как ты со всеми ребятами общался и кайфовал: "Ну ребята такие все классные, душевные, они мне как родные", - написал игрок.

Он добавил, что больше всего ему сейчас не хватает привычных наставлений отца перед матчами.

"Хочу еще хотя бы раз услышать твою установку на игру: "Сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший", - признался футболист.

В конце своего сообщения Судаков призвал поклонников ценить время с родными.

"Не забывайте позвонить родным, никогда не знаешь когда произойдет "тот самый день"...", - подчеркнул он.

