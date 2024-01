Терроризм Кремля продолжается. Президент Литвы призвал предоставить Украине больше ПВО

Глава литовского государства отреагировал на сегодняшние массированные воздушные удары российских окупантов, в ходе которых захватчики большее количество ракет направили на украинскую столицу.

"Сегодняшний день киевляне снова начали свое утро с авиаударов России по их домам. Гибель мирного населения, разрушение и терроризм Кремля продолжается", - говорится в публикации.

Науседа отметил работу ПВО ВСУ по сбитию вражеских целей, и призвал страны-партнеры и союзников не медлить с предоставлением Силам обороны Украины большего количества нужного вооружения.

"Украинцы творят чудеса с противовоздушной обороной, которую предоставил Запад, но им нужно больше. Системы ПВО в Украину - сейчас!" - подчеркнул он.

Также президент Литвы в своем посту добавил видео последствий российской воздушной атаки.

