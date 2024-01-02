Терроризм Кремля продолжается. Президент Литвы призвал предоставить Украине больше ПВО

Россия не прекращает ракетные атаки на украинские города и гражданские объекты. Для эффективного противодействия террористическим ударам со стороны страны-агрессора Вооруженным силам Украины нужно больше систем противовоздушной обороны от западных партнеров.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter (X).

Глава литовского государства отреагировал на сегодняшние массированные воздушные удары российских окупантов, в ходе которых захватчики большее количество ракет направили на украинскую столицу.

"Сегодняшний день киевляне снова начали свое утро с авиаударов России по их домам. Гибель мирного населения, разрушение и терроризм Кремля продолжается", - говорится в публикации.

Науседа отметил работу ПВО ВСУ по сбитию вражеских целей, и призвал страны-партнеры и союзников не медлить с предоставлением Силам обороны Украины большего количества нужного вооружения.

"Украинцы творят чудеса с противовоздушной обороной, которую предоставил Запад, но им нужно больше. Системы ПВО в Украину - сейчас!" - подчеркнул он.

Также президент Литвы в своем посту добавил видео последствий российской воздушной атаки.

Каждый день после Kyiv residents подверглись их бегущим с Russia's airstrikes на своих домах. Civilian deaths, destruction& Kremlin's terrorism continues.



Ukrainians do wonders with air defense the West has provided, но они нуждаются более.



Air defense systems to NOW! pic.twitter.com/KJrjimp6yD — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 2, 2024

Атака России по Украине 2 января

Напомним, российские террористы ночью и ранним утром 2 января запустили по Украине дроны-камикадзе и ракеты. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах.

По предварительной информации, российские террористы ночью и утром 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 72 ракеты и все беспилотники.

Детальнее о новой массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.