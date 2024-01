Тероризм Кремля триває. Президент Литви закликав надати Україні більше ППО

Глава литовської держави відреагував на сьогоднішні масовані повітряні удари російських окупантів, в ході яких загарбники більшу кількість ракет спрямували на українську столицю.

"Сьогоднішній день кияни знову почали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування та тероризм Кремля триває", - йдеться в публікації.

Науседа відзначив роботу ППО ЗСУ по збиттю ворожих цілей, та закликав країни-партнери та союзників не зволікати з наданням Силам оборони України більшої кількості потрібного озброєння.

"Українці творять чудеса з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи ППО до України - зараз!" - наголосив він.

Також президент Литви у своєму пості додав відео наслідків російської повітряної атаки.

Today once again Kyiv residents started their morning with Russia's airstrikes on their homes. Civilian deaths, destruction& Kremlin's terrorism continues.



Ukrainians do wonders with the air defense the West has provided, but they need more.



Air defense systems to NOW! pic.twitter.com/KJrjimp6yD