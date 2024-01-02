Тероризм Кремля триває. Президент Литви закликав надати Україні більше ППО

Росія не припиняє ракетні атаки на українські міста та цивільні об'єкти. Для ефективної протидії терористичним ударам з боку країни-агресора Збройні сили України потребують більше систем протиповітряної оборони від західних партнерів.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter (X).

Глава литовської держави відреагував на сьогоднішні масовані повітряні удари російських окупантів, в ході яких загарбники більшу кількість ракет спрямували на українську столицю.

"Сьогоднішній день кияни знову почали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування та тероризм Кремля триває", - йдеться в публікації.

Науседа відзначив роботу ППО ЗСУ по збиттю ворожих цілей, та закликав країни-партнери та союзників не зволікати з наданням Силам оборони України більшої кількості потрібного озброєння.

"Українці творять чудеса з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи ППО до України - зараз!" - наголосив він.

Також президент Литви у своєму пості додав відео наслідків російської повітряної атаки.

Today once again Kyiv residents started their morning with Russia's airstrikes on their homes. Civilian deaths, destruction& Kremlin's terrorism continues.



Ukrainians do wonders with the air defense the West has provided, but they need more.



Air defense systems to NOW! pic.twitter.com/KJrjimp6yD — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 2, 2024

Атака Росії по Україні 2 січня

Нагадаємо, російські терористи вночі та рано вранці 2 січня запустили по Україні дрони-камікадзе та ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.

За попередньої інформації, російські терористи вночі та зранку 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 72 ракети та усі безпілотники.

Детальніше про нову масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.