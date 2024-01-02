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Тероризм Кремля триває. Президент Литви закликав надати Україні більше ППО

Вівторок 02 січня 2024 16:21
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Тероризм Кремля триває. Президент Литви закликав надати Україні більше ППО Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Росія не припиняє ракетні атаки на українські міста та цивільні об'єкти. Для ефективної протидії терористичним ударам з боку країни-агресора Збройні сили України потребують більше систем протиповітряної оборони від західних партнерів.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter (X).

Глава литовської держави відреагував на сьогоднішні масовані повітряні удари російських окупантів, в ході яких загарбники більшу кількість ракет спрямували на українську столицю.

"Сьогоднішній день кияни знову почали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування та тероризм Кремля триває", - йдеться в публікації.

Науседа відзначив роботу ППО ЗСУ по збиттю ворожих цілей, та закликав країни-партнери та союзників не зволікати з наданням Силам оборони України більшої кількості потрібного озброєння.

"Українці творять чудеса з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи ППО до України - зараз!" - наголосив він.

Також президент Литви у своєму пості додав відео наслідків російської повітряної атаки.

Атака Росії по Україні 2 січня

Нагадаємо, російські терористи вночі та рано вранці 2 січня запустили по Україні дрони-камікадзе та ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.

За попередньої інформації, російські терористи вночі та зранку 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 72 ракети та усі безпілотники.

Детальніше про нову масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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