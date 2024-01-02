В воздухе "Кинжалы". Украина под массированной атакой: что известно сейчас

Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах.

РБК-Украина в материале ниже собрало главное о новой массированной атаке.

Главное на этот момент:

16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС запустили десятки ракет,

в дополнение к крылатым ракетам россияне запустили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал",

мощные взрывы раздаются в Киеве. В столице зафиксировано падение обломков в Печерском, Оболонском, Голосеевском районе и Святошинском районе. Имеются перебои со светом и водой. Также попадание в Подольском районе в объект гражданской инфраструктуры. Также там повреждена газовая труба,

из-за атаки временно нет света в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах Киева

есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие,

взрывы слышали также в Кропивницком.

Есть вероятность пуска "Калибров"

Об этом сообщил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Остается напряженной ситуация сейчас. Атаки продолжают осуществляться врагом. Есть вероятность также и пуска "Калибров". Это вероятность. Радиолокационно наши Силы обороны наблюдают", - сказал Игнат.

Киев

По информации от мэра Киева Виталия Кличко, в Подольском районе из-за атаки произошли пожары в нескольких местах. Есть попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Также повреждена газовая труба.

В Святошинском есть попадание в здание социальной инфраструктуры.

Также в Печерском - попадание в крышу многоэтажки.

В Оболонском районе - горит складское помещение.

В Деснянском есть возгорание в здании супермаркета.

В Соломенском районе известно о 10 пострадавших в одном из домов. Девяти из них госпитализировали, одному оказали помощь на месте.

Везде работают экстренные службы.

Также в столице из-за атак фиксируют перебои со светом и водоснабжением.

По данным ДТЭК, временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах. Как только ситуация безопасность позволит, обязательно вернут всем свет.

Обновлено 08:57. В Киеве уже 12 пострадавших.

Так, 12 пострадавших госпитализировали медики из многоэтажного дома в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. Одному человеку была оказана помощь на месте.

Обновлено 09:16. В Киеве уже 16 пострадавших в многоэтажке в Соломенском р-не, где произошел пожар в результате ракетной атаки. 15 из госпитализированы. Кроме того, в Подольском районе горит складское здание на площади 2000 "квадратов", повреждены магистрали водоснабжения и горят не менее 6 авто. По ситуации в столице в целом:

В Соломенском районе, зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов.

В Деснянском р-не предварительно есть возгорание супермаркета;

В Дарницком районе повреждены нежилые помещения;

В Голосеевском р-не падение останков на открытой территории;

В Печерском районе - на крышу 9-ти этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;

В Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений:

В Святошинском р-не (уточняется);

В Подольском р-не возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, а также падение остатков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется.

Шевченковский район - падение останков на открытую территорию.

Все экстренные службы работают.

Из-за ракетного удара в некоторых районах города есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением

Киевская область

Из-за атаки российских оккупантов частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

"Как только ситуация позволит, обязательно вернем всем электроснабжение", - пишут в ДТЭК.

Харьков

По данным мэра Игоря Терехова, есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели.

Тем временем глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли как минимум 4 удара по Харькову. В частности, по центральной части города.

Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары. Подробности устанавливаются.

По обновленной информации, на данный момент медики оказывают помощь шестерым пострадавшим.

По предварительной информации, на данный момент медики оказывают помощь шестерым пострадавшим.

В частности, известно о четырех попаданиях в Шевченковском районе города. Один из них - вблизи жилого дома.

Обновлено 08:47. В Харькове на данный момент более 20 пострадавших. Один человек погиб, - глава ОВА Олег Синегубов обновил информацию.

Обновлено 09:05. Медики оказывают помощь 22 раненым в Харькове, госпитализированы в медицинские учреждения - 16 человек.

Службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов.

Ночная атака по Украине

Напомним, что этой ночью россияне атаковали Украину дронами. В столице от падения обломков произошли пожары в жилой застройке Деснянского и Голосеевского районов. Критических повреждений и пострадавших нет.

Кроме того, в Воздушных силах заявили о сбитии всех запущенных врагом "Шахедов", их было 35.

Под утро после атаки дронов россияне начали массово запускать по Украине ракеты.