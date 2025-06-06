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Массированная атака РФ: в Луцке прогремели взрывы, а по Чернигову ударили баллистикой

Пятница 06 июня 2025 03:09
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Массированная атака РФ: в Луцке прогремели взрывы, а по Чернигову ударили баллистикой Фото: в Луцке прогремели взрывы, а по Чернигову ударили баллистикой (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью, 6 июня, массово атакуют различные регионы Украины ударными дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. На фоне обстрелов в Луцке и Чернигове были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Луцка Игоря Полищука и Telegram начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Так, в Луцке сообщалось о работе сил противовоздушной обороны по вражескому ударному дрону, а в Чернигове сообщили об обстреле баллистикой.

"Зафиксирован взрыв баллистических ракет в окрестностях города", - отметил начальник Черниговской городской военной администрации.

Массированная атака по Украине

Напомним, российские войска в ночь с 5 на 6 июня запустили ударные беспилотники по территории Украины с нескольких направлений и ракеты. Местные СМИ сообщали о работе сил Воздушной обороны по ударным дронам в Киеве, Одесской области, также взрывы были слышны в пригороде Полтавы. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также дроны атаковали город Чернигов, подробно об этом читайте здесь.

Кроме того, сообщается о вылете стратегической авиации.

"В воздухе несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Предположительно осуществили пуски крылатых ракет", - пишут Воздушные силы.

Также военные призвали украинцев следить за их сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги - направляться в укрытие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Чернигов Луцк Взрыв Вторжение России в Украину
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