РФ подняла в небо Ту-95МС: вероятно осуществили пуски крылатых ракет
Российская Федерация подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Вероятно, были осуществлены пуски ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина на Воздушные силы.
"В воздухе несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Предположительно осуществили пуски крылатых ракет", - пишут Воздушные силы.
Также военные призвали украинцев следить за их сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги - направляться в укрытие.
Обновлено в 03:40
По данным Воздушных сил, крылатые ракеты входят на территорию Черниговской области и движутся на Киев.
Также на территории Николаевской области были замечены крылатые ракеты.
Что известно о Ту-95
Ту-95МС - это стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который находится на вооружении российских воздушно-космических сил. Он является модернизированной версией советского Ту-95, известного еще со времен холодной войны. Благодаря четырем турбовинтовым двигателям с уникальными противоположно вращающимися винтами, самолет может преодолевать большие расстояния с крейсерской скоростью около 800 км/ч.
Ту-95МС способен нести крылатые ракеты большой дальности, в частности типа Х-101 или ядерные Х-55, что делает его важной частью стратегической триады России.
Несмотря на свой возраст, Ту-95МС до сих пор активно используется в боевых операциях и учениях. Самолет периодически модернизируют, обновляя авионику, системы связи и вооружения, что позволяет ему оставаться боеспособным в современных условиях.
Ночная атака по Украине
Сейчас российская армия массированно атакует территорию Украины ударными дронами. Под атакой оказались Киев и Чернигов.
Кроме этого враг применил баллистические ракеты, которые также атаковали столицу.
Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Операция "Паутина"
В воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную историческую операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков, которые враг использует для ударов по украинской территории.
Как позже рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате атаки был поражен 41 российский самолет.
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