Россияне атакуют Украину дронами и ракетами, работает ПВО: где угроза ударов

Российские войска в ночь с 5 на 6 июня запустили ударные беспилотники по территории Украины с нескольких направлений. Воздушная тревога объявлена в большинстве областей, в ряде регионов работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 01:00 6 июня, воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.

"Российские ударные дроны приближаются к Киеву с нескольких направлений. Также возможна угроза применения врагом ракетного вооружения. В воздушном пространстве области и движением в сторону столицы фиксируется ряд целей", - отметил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным Воздушных сил ВСУ, несколько групп ударных беспилотников зафиксировано в Полтавской, Киевской и Черниговской областях.

Также крылатые ракеты фиксируются в воздушном пространстве центральных и северных областей.

Где слышны взрывы, работает ПВО

Местные СМИ сообщали о работе сил Воздушной обороны по ударным дронам в Одесской области, также взрывы были слышны в пригороде Полтавы. Кроме того, мощный взрыв прогремел в Чернигове.