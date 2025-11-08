В Тернополе мужчина выпал с пятого этажа здания ТЦК: что известно

В Тернополе с пятого этажа Тернопольского областного территориального центра комплектования 8 ноября выпал мужчина. На месте инцидента работают правоохранители, причина инцидента
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Инцидент, как сообщили источники, произошел 8 ноября около четырех утра. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.
Между тем Тернопольский ТЦК и СП опубликовал разъяснения относительно инцидента. Там утверждают, что после полуночи в помещение ТЦК доставили военнообязанного, который, по версии центра, не имел отсрочки и был нарушителем военно-учетного законодательства.
Также в Тернопольском ТЦК утверждают, что военнообязанный якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, что сделало невозможным проведение действий по привлечению к административной ответственности. Работники ТЦК разместили мужчину в комнате отдыха военнообязанных.
"Около 03:50 гражданин, находясь в санузле спального помещения (5-й этаж), самовольно демонтировал стеклопакет окна, связал собственную одежду и, пытаясь спуститься по нему, сорвался и упал на крышу столовой, которая расположена на первом этаже", - заявили в ТЦК.
Отмечается, что работники ТЦК вызвали ему скорую, пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Тернопольской областной клинической больницы. Сейчас он находится в стабильном состоянии. На месте инцидента работают правоохранители, проводится служебное расследование.
Напомним, 7 ноября в Днепре был госпитализирован мужчина, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК) для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). В ТЦК сообщили, что пострадавший якобы самостоятельно нанес себе телесные повреждения.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Кременчуге военнообязанный открыл стрельбу в РТЦК, ранив двух работников ТЦК. Его задержали, жизни пострадавших ничего не угрожает - нападавший стрелял по ногам.
Еще один инцидент с участием ТЦК в конце октября произошел в Одессе. Грузчики устроили драку с работниками ТЦК, после чего перевернули служебный микроавтобус. В результате инцидента пострадали работники ТЦК, а в самом центре пожаловались, что это, мол, было нападение с применением силы и газа.