В Тернополе мужчина выпал с пятого этажа здания ТЦК: что известно

Инцидент, как сообщили источники, произошел 8 ноября около четырех утра. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.

Между тем Тернопольский ТЦК и СП опубликовал разъяснения относительно инцидента. Там утверждают, что после полуночи в помещение ТЦК доставили военнообязанного, который, по версии центра, не имел отсрочки и был нарушителем военно-учетного законодательства.

Также в Тернопольском ТЦК утверждают, что военнообязанный якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, что сделало невозможным проведение действий по привлечению к административной ответственности. Работники ТЦК разместили мужчину в комнате отдыха военнообязанных.

"Около 03:50 гражданин, находясь в санузле спального помещения (5-й этаж), самовольно демонтировал стеклопакет окна, связал собственную одежду и, пытаясь спуститься по нему, сорвался и упал на крышу столовой, которая расположена на первом этаже", - заявили в ТЦК.

Отмечается, что работники ТЦК вызвали ему скорую, пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Тернопольской областной клинической больницы. Сейчас он находится в стабильном состоянии. На месте инцидента работают правоохранители, проводится служебное расследование.