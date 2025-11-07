ua en ru
Мужчина ранил себя после прохождения ВВК: в ТЦК прокомментировали инцидент

Пятница 07 ноября 2025 17:07
UA EN RU
Мужчина ранил себя после прохождения ВВК: в ТЦК прокомментировали инцидент Фото: Прохождение ВЛК (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В Днепре мужчина, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК) для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), нанес себе телесные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.

Как отмечается, инцидент произошел около полуночи 7 ноября. После прохождения ВВК и получения заключения мужчина отошел в туалет, где нанес себе телесные повреждения. На место происшествия сразу вызвали скорую помощь, ему оказали домедицинскую помощь и доставили в больницу.

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно окровавленного мужчину. Несколько человек, в том числе в военной форме, пытались оказать ему помощь.

В ТЦК призвали пользователей соцсетей воздержаться от распространения непроверенных сообщений и спекуляций вокруг инцидента.

"Военнослужащие ТЦК и СП действуют исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства", - отметили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Кременчуге военнообязанный открыл стрельбу в РТЦК, ранив двух военных. Инцидент произошел во время осмотра мужчины, доставленного в сборный пункт. Нападавшего задержали, раненых доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Еще один инцидент с участием ТЦК в конце октября произошел в Одессе. Грузчики устроили драку с сотрудниками ТЦК, после чего перевернули служебный микроавтобус. В результате инцидента пострадали военные. В ТЦК заявили, что это было нападение с применением силы и газа, а полиция уже начала следственные действия.

