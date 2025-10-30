Открыл огонь по военным во время осмотра: детали стрельбы в Кременчугском ТЦК

Двое военнослужащих Кременчугского РТЦК получили огнестрельные ранения в результате стрельбы. Это произошло во время осмотра доставленного в сборный пункт военнообязанного мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Полтавского областного ТЦК и сообщение главного редактора "Кременчугской газеты" Олега Булашева.

В публикации Полтавского ОТЦК говорится, что в четверг, 30 октября, около 16:00 полиция сопроводила в сборный пункт Кременчугского РТЦК военнообязанного гражданина.

Во время оформления документов и проведения осмотра злоумышленник достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов.

"В результате двое военных получили ранения голени. По состоянию на сейчас военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрелка задержала полиция, продолжаются следственные действия", - сообщил Полтавский ОТЦК.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

По данным Булашева, в Кременчугский РТЦК для прохождения ВВК был доставлен мужчина 1972 г.р., которого задержали в районе железнодорожного вокзала.

Отмечается, что он якобы начал требовать, чтобы его отпустили, и угрожал устроить стрельбу. Впоследствии, по словам Булашева, мужчина все же достал пистолет и открыл огонь, ранив двух военных.