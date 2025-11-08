ua en ru
В Тернополе мужчина выпал с пятого этажа здания ТЦК: что известно

Украина, Суббота 08 ноября 2025 15:24
В Тернополе мужчина выпал с пятого этажа здания ТЦК: что известно Иллюстративное фото: инцидент произошел в Тернопольском областном ТЦК и СП (facebook.com)
Автор: Антон Корж, Юлия Акимова

В Тернополе с пятого этажа Тернопольского областного территориального центра комплектования 8 ноября выпал мужчина. На месте инцидента работают правоохранители, причина инцидента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Инцидент, как сообщили источники, произошел 8 ноября около четырех утра. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.

Между тем Тернопольский ТЦК и СП опубликовал разъяснения относительно инцидента. Там утверждают, что после полуночи в помещение ТЦК доставили военнообязанного, который, по версии центра, не имел отсрочки и был нарушителем военно-учетного законодательства.

Также в Тернопольском ТЦК утверждают, что военнообязанный якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, что сделало невозможным проведение действий по привлечению к административной ответственности. Работники ТЦК разместили мужчину в комнате отдыха военнообязанных.

"Около 03:50 гражданин, находясь в санузле спального помещения (5-й этаж), самовольно демонтировал стеклопакет окна, связал собственную одежду и, пытаясь спуститься по нему, сорвался и упал на крышу столовой, которая расположена на первом этаже", - заявили в ТЦК.

Отмечается, что работники ТЦК вызвали ему скорую, пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Тернопольской областной клинической больницы. Сейчас он находится в стабильном состоянии. На месте инцидента работают правоохранители, проводится служебное расследование.

Скандалы с ТЦК

Напомним, 7 ноября в Днепре был госпитализирован мужчина, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК) для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). В ТЦК сообщили, что пострадавший якобы самостоятельно нанес себе телесные повреждения.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Кременчуге военнообязанный открыл стрельбу в РТЦК, ранив двух работников ТЦК. Его задержали, жизни пострадавших ничего не угрожает - нападавший стрелял по ногам.

Еще один инцидент с участием ТЦК в конце октября произошел в Одессе. Грузчики устроили драку с работниками ТЦК, после чего перевернули служебный микроавтобус. В результате инцидента пострадали работники ТЦК, а в самом центре пожаловались, что это, мол, было нападение с применением силы и газа.

ТЦК Мобилизация в Украине
