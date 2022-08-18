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У Львові повідомили про масове мінування. Там сьогодні зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша

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Львів, Четвер 18 серпня 2022 13:37
У Львові повідомили про масове мінування. Там сьогодні зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша Фото: у Львові 18 серпня повідомили про масове мінування (facebook.com/igor.zinkevych)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові невідомий повідомив про масове мінування. Вибухівку шукають, зокрема, на ринках та вокзалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича у Facebook.

"О 12:20 поступило анонімне повідомлення про замінування ринків (базар) в місті Львові, а також вокзал. Правоохоронні органи відпрацьовують інформацію", - написав він.

Також Зінкевич спростував інформацію нібито про "знайдену вибухівку".

"Щодо інформації в деяких телеграм-каналах, що в парку Франка знайшли вибухівку. Інформація не підтверджена!!!" - дода він.

При цьому місцеві ЗМІ пишуть, що повідомлено про замінування Краківського та Винниківського ринків, торговельного центру "Магнус" та залізничного вокзалу.

На залізничному вокзалі людей евакуйовано. На місці працюють кінологічна та вибухотехнічна служби, ДСНС, швидка медична допомога та охорона вокзалу.

Хвиля "мінувань" котиться Україною

Зазначимо, що вже повідомлялося про вибухівку у Вінниці та Черкасах (перевірка триває). Тим часом повідомлення про замінування в Тернополі не підтвердилося. ЗМІ також писали про аналогічні повідомлення і в Кропивницькому.

Зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша

Примітно, що саме сьогодні у Львові запланована зустріч президентів України і Туреччини Володимира Зеленського і Реджеп Таїпа Ердогана, а також генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Відомо, що Зеленський і Гутерреш вже у Львові, очікується прибуття і турецького лідера.

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Володимир Зеленський Львів Реджеп Тайіп Ердоган пиротехники Антоніу Гутерріш
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