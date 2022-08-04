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У Тернополі евакуюють вокзал та універмаг: що трапилося

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Тернопіль, Четвер 04 серпня 2022 13:06
У Тернополі евакуюють вокзал та універмаг: що трапилося Фото: в Тернополі евакуюють вокзал та універмаг (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 4 серпня, в Тернополі шукають вибухівку на залізничному вокзалі та в Центральному універмазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Тернополя Сергія Надала.

"Увага! У приміщеннях залізничного вокзалу та Центрального універмагу проводиться евакуація. Там працюють відповідні служби", - розповів він.

За словами мера надійшла інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку.

"Будь ласка, не йдіть цьому напрямку і не підходьте близько до будівель. Деталі повідомлю згодом", - додав Надал.

Обновлено 13.18. За даними голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, інформація про замінування не підтвердилася.

"Відповідні структури перевірили будівлі, щодо яких надійшло повідомлення про наявність вибухонебезпечних предметів. Загроз не виявлено. Громадяни можуть повертатися на робочі місця", - розповів він.

Раніше мер Тернополя Сергій Надал попередив жителів про загрозу російського ракетного удару по місту.

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