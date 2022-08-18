У Вінниці "замінували" декілька об'єктів: частину міста перекрили

Фото: у Вінниці замінували кілька об'єктів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Невідомі у четвер, 18 серпня, повідомили про замінування кількох об’єктів у Вінниці. Правоохоронці перекрили частину міста для перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінниця.info.

"Надійшло повідомлення про замінування кількох об’єктів цивільної інфраструктури. Правоохоронці перевіряють інформацію, працюють", - йдеться у повідомленні. Ситуаційний центр Вінниці в Telegram повідомив, що рух транспору у місті за трьома напрямками перекрили. Зокрема, обмежений рух біля залізничного вокзалу (площа Привокзальна), центрального ринку (проспект Коцюбинського) та центрального автовокзалу (вулиця Київська). Оновлено Пізніше у Ситуаційному центрі повідомили, що біля залізничного та автовокзалів рух транспорту відновили. Повідомлення про наявність вибухівки не підтвердили. Водіїв попередили, що у Вінниці спостерігаються затори.