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У Вінниці "замінували" декілька об'єктів: частину міста перекрили

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Вінниця, Четвер 18 серпня 2022 12:58
У Вінниці "замінували" декілька об'єктів: частину міста перекрили Фото: у Вінниці замінували кілька об'єктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Невідомі у четвер, 18 серпня, повідомили про замінування кількох об’єктів у Вінниці. Правоохоронці перекрили частину міста для перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінниця.info.

"Надійшло повідомлення про замінування кількох об’єктів цивільної інфраструктури. Правоохоронці перевіряють інформацію, працюють", - йдеться у повідомленні.

Ситуаційний центр Вінниці в Telegram повідомив, що рух транспору у місті за трьома напрямками перекрили. Зокрема, обмежений рух біля залізничного вокзалу (площа Привокзальна), центрального ринку (проспект Коцюбинського) та центрального автовокзалу (вулиця Київська).

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Пізніше у Ситуаційному центрі повідомили, що біля залізничного та автовокзалів рух транспорту відновили. Повідомлення про наявність вибухівки не підтвердили.

Водіїв попередили, що у Вінниці спостерігаються затори.

Нагадаємо, 4 серпня у Вінниці теж перевіряли інформацію про вибухівку біля центрального ринку та залізничного вокзалу.

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