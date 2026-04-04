Вопиющие нарушения: Омбудсмен показал изнутри ситуацию в Ужгородском ТЦК

16:59 04.04.2026 Сб
3 мин
Зафиксированы многочисленные нарушения законодательства и прав человека - людей незаконно удерживают в ужасных условиях
aimg Антон Корж
Вопиющие нарушения: Омбудсмен показал изнутри ситуацию в Ужгородском ТЦК Фото: условия содержания в Ужгородском РТЦК и СП (Омбудсмен Украины)

Представители Офиса омбудсмена Украины обнаружили вопиющие нарушения во время мониторинга в Ужгородском районном территориальном центре комплектования. Среди них - незаконное удержание людей, антисанитария и нечеловеческие условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, помещения ТЦК фактически превратились в места несвободы без всяких юридических оснований. Несмотря на препятствование со стороны должностных лиц, представителю Омбудсмена в Закарпатской области Андрею Крючкову удалось зафиксировать огромное количество нарушений.

Одно из них - незаконное удержание. Люди находились в ТЦК неделями - зафиксированы случаи удержания в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней. Среди задержанных был и ветеран с удостоверением участника боевых действий, но представители ТЦК документ проигнорировали.

"Условия пребывания унижают человеческое достоинство: на 40-60 человек - всего 3 кружки и 8 металлических тарелок, люди вынуждены есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствуют подтверждения организации питания. Полная антисанитария - один туалет и один душ на такое количество людей, отсутствует постельное белье", - отметил омбудсмен.

Также у граждан незаконно изымали документы и телефоны. Последнее лишало их возможности связаться с родными или адвокатами. Отдельно Лубинец отметил, что в ТЦК откровенно игнорировали очевидные физические недостатки и болезни людей, которых удерживали.

"Только после вмешательства моего представителя вызвали скорую мужчине с давлением 190 на 100, который несколько дней просил о помощи. Его госпитализировали с угрозой жизни. После этого неудивительно, что мы получаем сообщения о внезапных смертях в помещениях ТЦК и СП", - отметил он.

Лубинец подчеркнул, что обороноспособность страны нельзя строить на грубом нарушении Конституции. По результатам визита направлено заявление в правоохранительные органы о совершении уголовных правонарушений по четырем статьям УКУ:

  • ст. 146 (незаконное лишение свободы);
  • ст. 127 (пытки);
  • ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля);
  • ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти).

"Мобилизация необходима, война продолжается, но все должно происходить исключительно в правовом поле. Я осуждаю и незаконные действия со стороны ТЦК и СП, и одновременно любые нападения на работников этих учреждений. И да, это очень обидно, что государство не может навести порядок в этой системе. Если ситуация не изменится немедленно, нас ждет еще большее расслоение государства и еще большие нарушения прав человека", - резюмировал омбудсмен.

Фото: Омбудсмен Украины

Нападения на ТЦК и изменения в мобилизации

Напомним, в последнее время в Украине участились случаи агрессии в отношении представителей территориальных центров комплектования. В частности, 2 апреля 2026 года трагедия произошла во Львове. Во время мобилизационных мероприятий инспектор Львовской таможни Андрей Труш напал с ножом на военнослужащего ТЦК и нанес смертельные ранения.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве военнослужащего, который выполнял служебные обязанности. Впоследствии суд избрал меру пресечения. Сам Труш сказал, что защищал младшего брата, которого пытались "бусифицировать".

После этого инцидента в Министерстве обороны заявили, что никакие недостатки в системе не могут быть оправданием для убийства. В ведомстве анонсировали ближайшие изменения в системе мобилизации, направленные на усиление безопасности и прозрачности процессов.

Однако изменений нет, а нападения продолжаются. Так, в Виннице 4 апреля во время проверки документов мужчина "внезапно напал" с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования. Оба военных получили ранения, один из них находится в реанимации.

Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
