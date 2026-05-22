В Тернопольской области на год ограничат движение по международной трассе, но есть объезд (карта)

Главное: Где перекроют движение : в городе Теребовля Тернопольской области на международной трассе М-19 "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече".

: в городе Теребовля Тернопольской области на международной трассе М-19 "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече". Точные координаты : ограничения будут действовать в пределах участка "км 354+689 - км 355+566".

: ограничения будут действовать в пределах участка "км 354+689 - км 355+566". Время и сроки : движение закрывают ровно на год - с 08:00 2 июня 2026 года до 08:00 2 июня 2027 года.

: движение закрывают ровно на год - с 08:00 2 июня 2026 года до 08:00 2 июня 2027 года. Причина изменений : запланирован капитальный ремонт моста и подходов к нему.

: запланирован капитальный ремонт моста и подходов к нему. Как ехать водителям : специалисты разработали разные маршруты объезда отдельно для легкового и отдельно для грузового транспорта (схему смотрите на карте ниже).

: специалисты разработали разные маршруты объезда отдельно для легкового и отдельно для грузового транспорта (схему смотрите на карте ниже). Финансирование : проект реализуется в рамках программы Interreg NEXT "Польша - Украина 2021-2027" (90% финансирует ЕС, еще 10% выделяют местные бюджеты).

: проект реализуется в рамках программы Interreg NEXT "Польша - Украина 2021-2027" (90% финансирует ЕС, еще 10% выделяют местные бюджеты). Важность объекта: этот мост является стратегическим для логистики и международного сообщения, там ежедневно проезжает около 15 тысяч автомобилей.

О каком участке трассы идет речь

Согласно информации госагентства, движение всех видов транспорта будет временно ограничено:

в городе Теребовля Тернопольской области;

на участке автомобильной дороги государственного значения М-19 "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече" (на город Бухарест);

в пределах "км 354+689 - км 355+566".

"Внимание! На международной трассе планируется временное перекрытие движения", - предупредили водителей.

Когда стартуют ограничения и сколько продлятся

Сообщается, что движение транспорта на этом участке будет временно ограничено в течение года:

с 08:00 2 июня 2026 года ;

; до 08:00 2 июня 2027 года.

"Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам", - отметили в госагентстве.

Почему трассу перекрывают так надолго

Причина запланированных ограничений - капитальный ремонт моста на международной трассе М-19.

В госагентстве объяснили, что этот проект реализуется в рамках Международной программы трансграничного сотрудничества Interreg NEXT "Польша - Украина 2021-2027":

90% стоимости работ финансирует Европейский Союз;

10% - софинансирование украинской стороны за счет местных бюджетов.

Как можно будет объехать перекрытый участок

Временная схема организации дорожного движения (на период перекрытия трассы из-за восстановления дорожного инфраструктурного объекта) и маршруты объезда запланированы разные:

для легкового транспорта;

для грузового транспорта.

"Поэтому просим водителей внимательно следить за дорожными знаками и заблаговременно планировать маршрут", - подчеркнули в госагентстве.

Временный объезд во время капитального ремонта моста на км 355 + 470 дороги М-19 (инфографика: facebook.com/agency.for.restoration)

Что именно планируют сделать в рамках проекта

В рамках проекта запланирован капитальный ремонт:

моста;

подходов к нему.

Уточняется, что ремонтные работы будут проходить в рамках реализации проекта "Улучшение трансграничной мобильности путем строительства региональной дороги №627 "Косов Ляцкие - Соколов Подляский" и капитального ремонта моста в г. Теребовле на дороге государственного значения М-19".

Чем важен ремонт этого моста

Украинцам напомнили, что этот мост расположен на одной из ключевых транспортных артерий, которая обеспечивает сообщение Украины с Европой.

"Ежедневно по этому участку проезжает около 15 тысяч транспортных средств", - уточнили в госагентстве.

Следовательно, в целом мост имеет стратегическое значение для логистики и международного сообщения: