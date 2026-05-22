Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Тернопольской области на год ограничат движение по международной трассе, но есть объезд (карта)

11:20 22.05.2026 Пт
3 мин
Изменения коснутся всех видов транспорта, поэтому планировать маршрут водителям лучше заранее
aimg Ирина Костенко
Водителей просят внимательно следить за дорожными знаками (фото иллюстративное: Getty Images)

В начале июня в Теребовле ограничат движение по международной трассе М-19. Временное перекрытие запланировано на год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook.

Главное:

  • Где перекроют движение: в городе Теребовля Тернопольской области на международной трассе М-19 "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече".
  • Точные координаты: ограничения будут действовать в пределах участка "км 354+689 - км 355+566".
  • Время и сроки: движение закрывают ровно на год - с 08:00 2 июня 2026 года до 08:00 2 июня 2027 года.
  • Причина изменений: запланирован капитальный ремонт моста и подходов к нему.
  • Как ехать водителям: специалисты разработали разные маршруты объезда отдельно для легкового и отдельно для грузового транспорта (схему смотрите на карте ниже).
  • Финансирование: проект реализуется в рамках программы Interreg NEXT "Польша - Украина 2021-2027" (90% финансирует ЕС, еще 10% выделяют местные бюджеты).
  • Важность объекта: этот мост является стратегическим для логистики и международного сообщения, там ежедневно проезжает около 15 тысяч автомобилей.

О каком участке трассы идет речь

Согласно информации госагентства, движение всех видов транспорта будет временно ограничено:

  • в городе Теребовля Тернопольской области;
  • на участке автомобильной дороги государственного значения М-19 "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече" (на город Бухарест);
  • в пределах "км 354+689 - км 355+566".

"Внимание! На международной трассе планируется временное перекрытие движения", - предупредили водителей.

Когда стартуют ограничения и сколько продлятся

Сообщается, что движение транспорта на этом участке будет временно ограничено в течение года:

  • с 08:00 2 июня 2026 года;
  • до 08:00 2 июня 2027 года.

"Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам", - отметили в госагентстве.

Почему трассу перекрывают так надолго

Причина запланированных ограничений - капитальный ремонт моста на международной трассе М-19.

В госагентстве объяснили, что этот проект реализуется в рамках Международной программы трансграничного сотрудничества Interreg NEXT "Польша - Украина 2021-2027":

  • 90% стоимости работ финансирует Европейский Союз;
  • 10% - софинансирование украинской стороны за счет местных бюджетов.

Как можно будет объехать перекрытый участок

Временная схема организации дорожного движения (на период перекрытия трассы из-за восстановления дорожного инфраструктурного объекта) и маршруты объезда запланированы разные:

  • для легкового транспорта;
  • для грузового транспорта.

"Поэтому просим водителей внимательно следить за дорожными знаками и заблаговременно планировать маршрут", - подчеркнули в госагентстве.

Временный объезд во время капитального ремонта моста на км 355 + 470 дороги М-19 (инфографика: facebook.com/agency.for.restoration)

Что именно планируют сделать в рамках проекта

В рамках проекта запланирован капитальный ремонт:

  • моста;
  • подходов к нему.

Уточняется, что ремонтные работы будут проходить в рамках реализации проекта "Улучшение трансграничной мобильности путем строительства региональной дороги №627 "Косов Ляцкие - Соколов Подляский" и капитального ремонта моста в г. Теребовле на дороге государственного значения М-19".

Чем важен ремонт этого моста

Украинцам напомнили, что этот мост расположен на одной из ключевых транспортных артерий, которая обеспечивает сообщение Украины с Европой.

"Ежедневно по этому участку проезжает около 15 тысяч транспортных средств", - уточнили в госагентстве.

Следовательно, в целом мост имеет стратегическое значение для логистики и международного сообщения:

  • обеспечивает непрерывное движение в направлении границы с Румынией;
  • улучшает условия трансграничной мобильности;
  • повышает безопасность и эффективность транспортной сети региона.

