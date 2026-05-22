У Тернопільській області на рік обмежать рух міжнародною трасою, але є об'їзд (карта)

На початку червня у Теребовлі обмежать рух міжнародною трасою М-19. Тимчасове перекриття заплановане на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook.
Головне:
Згідно з інформацією держагентства, рух усіх видів транспорту буде тимчасово обмежено:
"Увага! На міжнародній трасі планується тимчасове перекриття руху", - попередили водіїв.
Повідомляється, що рух транспорту на цій ділянці буде тимчасово обмежено впродовж року:
"Просимо водіїв поставитися з розумінням до тимчасових незручностей", - зауважили у держагентстві.
Причина запланованих обмежень - капітальний ремонт мосту на міжнародній трасі М-19.
У держагентстві пояснили, що цей проєкт реалізується в межах Міжнародної програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT "Польща - Україна 2021-2027":
Тимчасова схема організації дорожнього руху (на період перекриття траси через відновлення дорожнього інфраструктурного об'єкту) та маршрути об'їзду заплановані різні:
"Тож просимо водіїв уважно стежити за дорожніми знаками та завчасно планувати маршрут", - наголосили у держагентстві.
У межах проєкту запланований капітальний ремонт:
Уточнюється, що ремонтні роботи відбуватимуться в рамках реалізації проєкту "Покращення транскордонної мобільності шляхом будівництва регіональної дороги №627 "Косів Ляцькі - Соколів Підляський" та капітального ремонту мосту в м. Теребовлі на дорозі державного значення М-19".
Українцям нагадали, що цей міст розташований на одній із ключових транспортних артерій, яка забезпечує сполучення України з Європою.
"Щодня цією ділянкою проїжджає близько 15 тисяч транспортних засобів", - уточнили в держагентстві.
Отже, в цілому міст має стратегічне значення для логістики та міжнародного сполучення:
