ua en ru
Вт, 14 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Броварах прогремел взрыв: предположительно, произошел теракт

09:26 14.04.2026 Вт
1 мин
Полицейские уже задержали подозреваемых
aimg Юлия Акимова aimg Ирина Глухова
Фото: в Броварах прогремел взрыв (Getty Images)

Сегодня утром, 14 апреля, в городе Бровары Киевской области произошел взрыв в частном секторе.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство. Правоохранители уже задержали подозреваемых в причастности к инциденту.

По словам источников, происшествие имеет признаки теракта, в то же время информация о пострадавших пока уточняется.

Обстоятельства взрыва устанавливаются.

Другие взрывы в городах Украины

Напомним, в прошлом месяце во Львове и еще нескольких городах прогремели взрывы возле объектов полиции, которые официально квалифицировали как теракты.

Наиболее трагические события произошли во Львове, где взрывы в мусорных баках унесли жизнь патрульной Виктории Шпилько, еще 25 правоохранителей получили ранения. Злоумышленники использовали схему с фейковым вызовом на "102", чтобы устроить засаду.

Правоохранители установили исполнителей: во Львове задержали женщину, которая заложила самодельное взрывное устройство в обмен на обещание закрыть ее кредит, а также ее сообщницу, которая осуществила вызов.

Подобные атаки произошли и в других регионах. В Николаеве взрыв на АЗС ранил семерых патрульных, а в Днепре взрыв произошел непосредственно в здании райотдела полиции, обошлось без пострадавших.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская область Теракт Взрыв
Новости
Запорожская АЭС осталась без электроснабжения, - МАГАТЭ
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
