ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Тепло, ветер и первые мокрые снега: какой будет погода в Украине сегодня и на выходных

Украина, Пятница 14 ноября 2025 07:00
UA EN RU
Тепло, ветер и первые мокрые снега: какой будет погода в Украине сегодня и на выходных Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды 14 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Середина ноября в Украине отметится резкими перепадами погоды. В пятницу и субботу ожидается потепление, а уже в воскресенье наступит похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее прогнозу, в начале следующей недели температура снова повысится, однако во вторник, 19 ноября, синоптики прогнозируют существенное похолодание: ночью возможны небольшие "минусы", днем воздух прогреется до +6 градусов. В западных, северных и центральных областях вероятен мокрый снег.

Завтра, 14 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем в западных областях составит +114 градусов, на остальной территории до +12 градусов.

Синоптики также предупреждают о порывистом юго-западном ветре, который в пятницу будет достигать 7-14 метров в секунду, поэтому стоит быть осторожными возле многоэтажек.

В Киеве завтра осадков не предвидится, днем температура воздуха будет достигать около +10 градусов, однако ожидается сильный ветер.

Следующие дни принесут колебания температур и постепенное снижение до мороза, а в некоторых регионах возможны первые мокрые снега

Ранее Украинский гидрометеорологический центр подвел итоги погодных условий первой декады ноября 2025 года и оценил их влияние на рост и развитие озимых культур.

Синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала, следует ли ожидать существенного снега во время приближения холодов.

Также эксперты обсуждают основные климатические тенденции, вызывающие беспокойство, изменения погоды в Антарктиде, потенциальные угрозы от таяния ледников для Украины и уже ощутимые последствия глобального потепления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко
Новости
Залпы баллистики и дронов, горят высотки: все о массированной атаке на Киев
Залпы баллистики и дронов, горят высотки: все о массированной атаке на Киев
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт