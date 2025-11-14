Тепло, вітер і перші мокрі сніги: якою буде погода в Україні сьогодні і на вихідних
Середина листопада в Україні відзначиться різкими перепадами погоди. У п’ятницю та суботу очікується потепління, а вже в неділю настане похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її прогнозом, на початку наступного тижня температура знову підвищиться, однак у вівторок, 19 листопада, синоптики прогнозують істотне похолодання: вночі можливі невеликі "мінуси", вдень повітря прогріється до +6 градусів. У західних, північних та центральних областях ймовірний мокрий сніг.
Завтра, 14 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вдень у західних областях становитиме +114 градусів, на решті території до +12 градусів.
Синоптики також попереджають про поривчастий південно-західний вітер, який у п’ятницю сягатиме 7-14 метрів за секунду, тож варто бути обережними біля багатоповерхівок.
У Києві завтра опадів не передбачається, вдень температура повітря сягатиме близько +10 градусів, проте очікується сильний вітер.
Наступні дні принесуть коливання температур і поступове зниження до морозу, а в деяких регіонах можливі перші мокрі сніги
Раніше Український гідрометеорологічний центр підбив підсумки погодних умов першої декади листопада 2025 року та оцінив їхній вплив на ріст і розвиток озимих культур.
Синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла, чи слід очікувати суттєвого снігу під час наближення холодів.
Також експерти обговорюють основні кліматичні тенденції, що викликають занепокоєння, зміни погоди в Антарктиді, потенційні загрози від танення льодовиків для України та вже відчутні наслідки глобального потепління.