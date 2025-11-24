Теплый старт зимы? Синоптики рассказали, каким может быть декабрь в Украине

В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
По данным экспертов Укргидрометцентра, метеорологическая зима начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через 0 градусов - в сторону понижения.
"В основном в первой (на юге страны - во второй) декаде декабря, на северо-востоке страны и в Карпатах - в конце ноября", - объяснили украинцам.
Согласно обнародованной краткой климатической характеристике декабря, средняя месячная температура воздуха составляет:
При этом абсолютный минимум температуры воздуха составляет:
Между тем абсолютный максимум в декабре:
Среднее месячное количество осадков в декабре, по данным УкрГМЦ, составляет 30-66 мм.
На Закарпатье, в Карпатах и в Крыму - местами 76-139 мм.
"В большинстве областей образуется снежный покров, на юге страны устанавливается не каждый год", - добавили специалисты.
Кроме того, в декабре отмечены:
Во время оттепелей - формируются туманы и гололед.
В завершение синоптики поделились предварительным прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в декабре 2025 года в Украине.
Так, средняя месячная температура предполагается от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла.
"Что на 2 градуса выше нормы", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне 34-78 мм. А в горных районах - местами 88-105 мм (что в пределах 80-100% нормы).
