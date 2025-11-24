Теплий старт зими? Синоптики розповіли, яким може бути грудень в Україні

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.
За даними експертів Укргідрометцентру, метеорологічна зима починається після стійкого переходу середньої добової температури через 0 градусів - у бік зниження.
"В основному у першій (на півдні країни - у другій) декаді грудня, на північному сході країни та в Карпатах - наприкінці листопада", - пояснили українцям.
Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою грудня, середня місячна температура повітря складає:
При цьому абсолютний мінімум температури повітря становить:
Тим часом абсолютний максимум у грудні:
Середня місячна кількість опадів у грудні, за даними УкрГМЦ, складає 30-66 мм.
На Закарпатті, у Карпатах та в Криму - місцями 76-139 мм.
"У більшості областей утворюється сніговий покрив, на півдні країни встановлюється не кожного року", - додали спеціалісти.
Крім того, у грудні відмічені:
Під час відлиг - формуються тумани та ожеледь.
Насамкінець синоптики поділились попереднім прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у грудні 2025 року в Україні.
Так, середня місячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла.
"Що на 2 градуси вище за норму", - наголосили в УкрГМЦ.
Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні 34-78 мм. А у гірських районах - місцями 88-105 мм (що в межах 80-100% норми).
Нагадаємо, нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.
При цьому сьогодні зранку температура у Карпатах "впала" до -12 градусів за Цельсієм. Крім того, синоптики попередили українців про небезпечні метеорологічні явища у деяких областях.
Крім того, в УкрГМЦ підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.
