Теплий старт зими? Синоптики розповіли, яким може бути грудень в Україні

Коли починається метеорологічна зима

За даними експертів Укргідрометцентру, метеорологічна зима починається після стійкого переходу середньої добової температури через 0 градусів - у бік зниження.

"В основному у першій (на півдні країни - у другій) декаді грудня, на північному сході країни та в Карпатах - наприкінці листопада", - пояснили українцям.

Температура повітря в Україні в грудні

Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою грудня, середня місячна температура повітря складає:

по Україні - від 1 до 5 градусів морозу;

у південних областях і на Закарпатті - місцями від 0 до 2 градусів тепла;

у Криму - до 6 градусів вище нуля.

При цьому абсолютний мінімум температури повітря становить:

22,2 - 34,2 градуса морозу;

у більшості східних, у Львівській та Івано-Франківській областях - місцями 34,5 - 37,9 градуса морозу;

на півдні країни - місцями 10,4 - 24,4 градуса морозу.

Тим часом абсолютний максимум у грудні:

від 9,7 до 20,2 градуса тепла;

у Криму - до 25,4 вище нуля.

Скільки опадів буває у перший місяць зими

Середня місячна кількість опадів у грудні, за даними УкрГМЦ, складає 30-66 мм.

На Закарпатті, у Карпатах та в Криму - місцями 76-139 мм.

"У більшості областей утворюється сніговий покрив, на півдні країни встановлюється не кожного року", - додали спеціалісти.

Крім того, у грудні відмічені:

сильний вітер;

хуртовини;

налипання мокрого снігу.

Під час відлиг - формуються тумани та ожеледь.

Яким може бути грудень в Україні цього року

Насамкінець синоптики поділились попереднім прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у грудні 2025 року в Україні.

Так, середня місячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла.

"Що на 2 градуси вище за норму", - наголосили в УкрГМЦ.

Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні 34-78 мм. А у гірських районах - місцями 88-105 мм (що в межах 80-100% норми).