Теплая погода помогает ВСУ защищаться от нового наступления РФ, - разведка Эстонии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, которое приводит EER.

По его словам, активность боевых действий возросла и инициатива в определенной степени перешла в РФ. Давление на украинских военных очень сильно, однако существенных изменений на линии столкновения нет.

Гросберг отметил, что наступлению оккупантов мешает теплая погода, которая не дает промерзнуть земле.

"Другими словами, погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ", - заявил разведчик.

В Эстонии констатируют, что горячей точкой столкновения является Бахмут, а в направлении Лимана активность РФ повысилась. Также россияне собрали большую группировку в Запорожской области и рядом с Угледаром.