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Теплая погода помогает ВСУ защищаться от нового наступления РФ, - разведка Эстонии

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 20:03
Теплая погода помогает ВСУ защищаться от нового наступления РФ, - разведка Эстонии Фото: командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг (facebook com KsH Info)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные начали новое наступление на Донбассе, однако теплая погода помогает Вооруженным силам Украины успешно обороняться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, которое приводит EER.

По его словам, активность боевых действий возросла и инициатива в определенной степени перешла в РФ. Давление на украинских военных очень сильно, однако существенных изменений на линии столкновения нет.

Гросберг отметил, что наступлению оккупантов мешает теплая погода, которая не дает промерзнуть земле.

"Другими словами, погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ", - заявил разведчик.

В Эстонии констатируют, что горячей точкой столкновения является Бахмут, а в направлении Лимана активность РФ повысилась. Также россияне собрали большую группировку в Запорожской области и рядом с Угледаром.

Напомним, что новое и масштабное наступление армии РФ в Украине уже началось, масштабные бои продолжаются на Донбассе.

Ситуация возле Кременной Луганской области остается тяжелой: российская армия постоянно обстреливает позиции ВСУ по тяжелым калибрам и планирует идти в Лиман Донецкой области.

Российские военные пытаются наступать в Бахмуте Донецкой области. Также в результате неналаженных действий понесли серьезные потери в районе Угледара.

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